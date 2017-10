Le président du Parlement européen plaide à Tunis pour un "plan Marshall" en faveur de l'Afrique

31 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 31 octobre (Infosplusgabon) - Actuellement en visite en Tunisie, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a plaidé pour un "plan Marshall" pour l'Afrique et la mobilisation par l’Europe de 40 milliards d'euros pour la période 2020-2026.

"Avec 40 milliards d'euros et une action encore plus forte de la Banque européenne d'investissement, il est tout à fait possible de changer le destin de l'Afrique", a-t-il estimé devant la Chambre des représentants du peuple tunisien (Parlement), notant qu’une telle enveloppe aura un "effet levier de 400 milliards pour le développement" du continent.

"L'Europe doit choisir un vrai plan Marshall pour l'Afrique, c'est à dire faire des investissements. Ce n'est pas un cadeau", a-t-il ensuite fait valoir devant la presse.

L'objectif de ce plan sera de "bâtir des infrastructures, aider les petites et moyennes entreprises (PME), faire des jeunes Africains des entrepreneurs", a-t-il indiqué.

"Il faut comprendre pourquoi il y a des milliers et dans l'avenir des millions de personnes qui pourraient quitter leur pays. Et venir chez vous (en Tunisie) et après chez nous", a ajouté M. Tajani.

"Il faut se battre pour réduire le chômage des jeunes, c'est notre priorité", pour lutter contre les tentations de la migration clandestine ou de la radicalisation, a-t-il fait valoir.

FIN/INFOSPLUSGABON/OSE/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon