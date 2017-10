Belgique : Théo Francken menacé de quitter le gouvernement belge

30 Octobre 2017

Bruxelles, Belgique, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Théo Francken, qui a accordé l'asile politique en Belgique au leader indépendantiste catalan, Carles Puidgemont, risque de provoquer une crise politique dans son pays.

M. Carles Puidgemont, note-t-on, est menacé d'être condamné en Espagne à une peine de prison de 30 ans pour haute trahison et sédition.

Membre de la Nouvelle alliance flamande (N-VA), parti de la droite xénophobe et séparatiste de la Belgique, Théo Francken a exprimé de cette façon sa solidarité avec le chef du parti indépendantiste catalan qui a proclamé unilatéralement l'indépendance de cette partie de l'Espagne.

Ainsi, Théo Francken a soulevé un tollé de protestations dans la classe politique et dans l'opinion, ce qui pourrait le contraindre à la démission.

Théo Francken, rappelle-t-on, est le plus intransigeant membre du gouvernement belge sur le dossier des migrants et de demandeurs d'asile, dont une grande majorité sont des Soudanais et Somaliens.

Théo Francken a invité en Belgique des fonctionnaires soudanais pour identifier les migrants soudanais errant dans le parc Maximillien à Bruxelles, refusant de se faire enregistrer comme demandeurs d'asile, dans l'espoir de pouvoir se rendre en Grande-Bretagne après avoir traversé la Manche clandestinement dans des véhicules, ou à bord des bateaux ou encore par le train (Eurostar).

Près de 50 migrants soudanais identifiés ont déjà été refoulés au Soudan, suite à ces contrôles.

Théo Francken a menacé de nettoyer le parc Maxillien, provoquant de vives protestations des associations de défense de droits de l'homme qui apportent aide et assistance juridique aux migrants du parc Maximilien.

La démission éventuelle de Théo Francken ou sa mise à l'écart du gouvernement serait vivement applaudi par les associations de défense des droits de l'homme et une très grande partie de la population.

