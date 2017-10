Le FMI note une timide reprise de la croissance économique en Afrique subsaharienne

30 Octobre 2017

Dakar, Sénégal, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le ralentissement de l'activité économique qui a touché la majeure partie de l'Afrique subsaharienne s'atténue, mais la situation de la région reste fondamentalement difficile, révèle un rapport du Fonds monétaire international (FMI) publié lundi à Dakar, au Sénégal.

«Le taux de croissance devrait atteindre 2,6% en 2017, mais ce rebond s'explique principalement par des facteurs ponctuels, notamment le redressement de la production pétrolière au Nigeria et l'atténuation de la sécheresse en Afrique orientale et australe et par une amélioration relative de la conjoncture extérieure», souligne le FMI.

Le rapport indique que, malgré l'amélioration de la conjoncture extérieure, la reprise économique notée dans la région reste modeste et vulnérable à cause, entre autres, de l'augmentation de la dette publique des pays et des coûts du service de la dette.

Le coût du service de la dette a augmenté de 5 à 10% des recettes budgétaire, une situation qui frappe surtout les pays exportateurs de pétrole parmi lesquels le Nigeria qui y consacre 60% de ses revenus.

«La dette publique en pourcentage du PIB (Produit national brut) s'est accrue depuis 2013 et est désormais proche de 50% dans près de la moitié des pays de la région. Le nombre de pays à faible revenu surendettés ou risquant de le devenir est passé de sept en 2013 à 12 en 2016», indique le rapport.

«La dette augmente dans toute la région. C'est une tendance qui peut être inquiétante», déclare l'un des auteurs du document.

Le FMI explique l'alourdissement de cette dette par le creusement des déficits budgétaires, la faiblesse de la croissance, la chute des cours des produits de base et les dépréciations des taux de changes dans certains pays dont le Nigeria qui représente les deux-tiers (2/3) du Produit intérieur brut (PIB) de l'Afrique de l'Ouest.

Pour assurer une croissance économique durable et inclusive, le FMI recommande aux pays africains au sud du Sahara d'assainir les finances publiques, de s'attaquer à la vulnérabilité de la dette, d'accroître la mobilisation des recettes et de diversifier leurs économies, entre autres.

«Les réductions des dépenses (publiques) risquent d'être inévitables, notamment dans le pays où il est urgent d'opérer des ajustements. La croissance devrait continuer de se redresser et atteindre 3,4%en 2018, mais la dynamique est faible et en 2019, le taux devrait se situer nettement en dessous des tendances passé», prévient le FMI.

Il indique que sans le Nigeria et l'Afrique du Sud, le taux de croissance moyen en Afrique subsaharienne devrait se situer à 4,4% en 2017 et atteindre 5,1% au cours de la période 2018 -2019.

FIN/INFOSPLUSGABON/IUJ/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon