Afrique du Sud : Le chef de l'opposition utilise la prison de Mandela pour attaquer Zuma

Le Cap, Afrique du Sud, 30 octobre (Infosplusgabon) - Mmusi Maimane, le leader de l'opposition sud-africaine de la Democratic Alliance, a visité lundi, la célèbre prison de Nelson Mandela à Robben Island et a utilisé la plate-forme pour lancer une attaque cuisante contre le président actuel, Jacob Zuma.

M. Maimane, qui a été accueilli par la Fondation Ahmed Kathrada, a déclaré que quiconque a déjà traversé l'océan pour visiter la prison saura ce que cela symbolise pour l'Afrique du Sud en tant que nation.

"Il ne sert à rien de se souvenir des sacrifices de Mandela, Kathdrada, Walter Sisulu et bien d'autres, si nous ne nous demandons pas : honorons-nous ces sacrifices aujourd'hui? Avons-nous fait toutes ces décennies passées sur cette île au service d'un meilleur compte de l'Afrique du Sud? Ahmed Kathdrada et Nelson Mandela seraient-ils satisfaits de l'état de notre démocratie et de la qualité de notre leadership aujourd'hui? ", a demandé Maimane.

Il a indiqué que les reportages des médias du week-end ont souligné que Zuma aurait entretenu des relations suivies avec des gangsters et des contrebandiers et qu'il aurait échappé à ses obligations fiscales durant sa présidence.

Il a déclaré que le Congrès National Africain au pouvoir, qui incarnait autrefois la lutte désintéressée, ne pouvait pas être plus loin de la grâce.

"Les héros dont nous nous souvenons aujourd'hui n'auraient pas pu être plus trahis. Il est temps que tous les Sud-Africains prennent position pour ces héros et leur vision pour notre pays. Il est temps pour nous tous de réparer le désordre que ce gouvernement dirigé par Jacob Zuma et ses amis, sa famille, ses maîtres et ses partisans nous ont fait connaître", a-t-il ajouté.

