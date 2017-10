La Fondation Rosa Luxembourg propose de financer la réalisation de dix films sur la migration

Écrit par Antoine Lawson | 30 Octobre 2017

Tunis Tunisie, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le bureau Afrique du Nord de la Fondation Rosa Luxembourg a récemment annoncé l'appel à candidatures pour un financement destiné à la réalisation et à la production de 10 films documentaires sur la migration, ouvert aux producteurs et aux journalistes dans tous les pays africains.

Les personnes intéressées par ce projet intitulé ''10 visions sur la migration'' doivent impérativement présenter leur candidature au plus tard le 30 novembre prochain, a précisé la fondation, qui est une organisation allemande d'éducation et d'appui à la société civile.

Ce projet, selon la fondation, vise à donner un point de vue alternatif aux images données à la migration, en se basant sur des films documentaires afin de conquérir l'opinion publique et ouvrir un important débat sur les migrants et les demandeurs d'asile ďAfrique et ďEurope.

Les dix films sont chargés de présenter dix histoires sur la migration dans le continent africain et de donner une vision africaine sur la question des migrants et des demandeurs d'asile.

La Fondation Rosa Luxembourg a déterminé une série de sujets qui peuvent être traités par les candidats dans le cadre de ces documentaires.

Parmi ces sujets figurent ''les migrants dont les migrants économiques, les réfugiés et les personnes déplacées vivent-ils des conditions différentes dans tous les pays africains ?'', ''la nature des dangers et les préjugés auxquels les migrants sont confrontés pendant leurs voyages et leurs séjours dans les pays d'accueil et sont-ils victimes du racisme?'', ''comment le migrant africain est accueilli dans les autres pays africains ?''.

La fondation demande aussi aux porteurs de projets de faire la lumière sur l'engagement des hommes politiques africains ou leur indifférence totale par rapport à la question de migration.

