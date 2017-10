Processus de sortie de crise en Libye: Entre les tiraillements des protagonistes et les espoirs des Libyens (analyse)

29 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 29 octobre (Infosplusgabon) - Relancé après plusieurs années d'impasse par le Plan d'action proposé dernièrement par l'Emissaire des Nations unies, Ghassan Salamé, le processus de sortie de crise en Libye censé apporter une solution négociée à la crise politique et sécuritaire est toujours victime des tiraillements entre protagonistes qui privilégient leurs intérêts particuliers au détriment de celui du pays, une situation qui a bloqué les pourparlers inter-libyens à Tunis avec la résurgence de nouvelles divergences.

Le second round des pourparlers tenu à Tunis entre les membres du Comité mixte de rédaction des amendements de l'Accord politique regroupant les membres de la Chambre des Représentants (Parlement) et du Haut Conseil d'Etat, s'est achevé en catimini après l'apparition de nouvelles divergences entre les membres des délégations.

Une réalité qui a déconcerté la majorité silencieuse des Libyens qui veut voir le bout du tunnel et vivre en paix et dans le démocratie en jouissant des énormes richesses dont regorge le sous sol du pays.

Dans ce cadre, un mouvement de jeunes baptisé "Akhtouna" (Laissez-nous), a organisé une manifestation pour dénoncer ces atermoiements et la mauvaise volonté des politiciens et les chefs des groupes armés et milices qui veulent faire perdurer la crise.

L'existence des divergences a été traduite dans un premier temps par le retrait de la délégation des représentants du Parlement exigeant des écrits de la part de leurs interlocuteurs du Conseil d'Etat, estimant qu'ils sont revenus sur des arrangements déjà convenus.

L'intervention de l'Emissaire de l'ONU et chef de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, a ramené la délégation du Parlement à la table des pourparlers qui ont pu reprendre à Tunis avant que de nouveaux différends n'apparaissent, bloquant l'avancée des négociations.

Un tournant qui a obligé à interrompre brusquement les pourparlers entre les membres du Comité mixte de rédaction des amendements de l'Accord politique alors que les discussions étaient à leur comble après la concrétisation de certaines avancées sur la structure de l'exécutif.

Régissant, M .Salamé a estimé qu’il est du devoir des délégués de consulter les deux chambres à la fois à Tobrouk et à Tripoli avant de "nous revenir avec une réponse positive ou négative, sur les points de discorde".

Il a ajouté, en marge des nombreuses réunions tenues à Tripoli où il était arrivé pour annoncer les résultats des discussions, que "les pourparlers de Tunisie n’ont jamais été un dialogue, et je ne les ai pas appelés ainsi, car le dialogue a ses conditions, qui sont d'établir un programme de travail, et de choisir vos propres alliés débatteurs pour être des représentants des différentes composantes du peuple libyen".

Il a souligné que "ce qui se faisait en Tunisie est la mise en place d'un Comité de rédaction conjoint des deux chambres, Haut Conseil d’Etat et Chambre des représentants, en vue de parvenir à une formulation conjointe d'amendements avant l'approbation par le Parlement".

Concernant les divergences apparues lors des pourparlers, le président du groupe de dialogue représentant le Conseil d'Etat, Moussa Fraj, a défendu la proposition de sa délégation consistant à ce que le Conseil présidentiel garde la compétence d'avoir sous sa tutelle le commandement de l'armée, affirmant que "c'est une situation normale en phase avec les normes internationales".

Il a ajouté qu'ils considèrent leurs collègues de la Chambre des représentants en tant que partenaires dans la patrie, contrairement aux membres de la Chambre des représentants qui les perçoivent comme "des adversaires qu'il faut éliminer" par n'importe quel moyen.

Le chef de la délégation a souligné que la Chambre des représentants est attachée à la compétence d'octroyer la confiance au gouvernement sans garanties réelles pour éviter de faire perdre du temps pour le pays "au cas où la Chambre échoue à donner confiance au gouvernement".

Pour sa part, le président du groupe de dialogue, représentant la Chambre des représentants aux réunions du Comité de rédaction des amendements de l'Accord politique, Abdelsalam Nassia, a estimé que les récentes réunions en Tunisie n'ont pas échoué, mais ont trébuché, accusant "l'insistance du Conseil d'Etat de nommer les membres du Conseil présidentiel".

Il a ajouté que l'appel à aller de l'avant avec le Plan de l'ONU, en organisant une Conférence nationale inclusive peut être une solution si on ne parvient pas à un consensus sur l'amendement de l'Accord politique.

Evoquant la nature du différend sur l'article 8, il a révélé que "la Chambre des représentants a demandé la révision du deuxième alinéa de manière à ce que les décisions du Conseil présidentiel en ce qui concerne les chefs militaires et de sécurité soient prises à l'unanimité avec la nécessité de l'approbation de la Chambre des représentants".

Mais il a indiqué qu'ils ne sont pas parvenus à un consensus avec les représentants du Haut Conseil d'Etat sur ces changements.

Appréciant les rencontres organisées en Tunisie sous l'égide des Nations unies, le journaliste libyen, Fethi Ben Issa, ancien conseiller de presse du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a dévoilé, de son côté, la réalité du dialogue entre la Chambre des représentants, et le Haut Conseil d'Etat, dans la capitale tunisienne, Tunis.

Il a affirmé que "ce qui se passe n'est pas un dialogue, ce sont des palabres visant à faire perdre du temps dans l'espoir de réaliser de nouveaux gains sur le terrain pour chaque partie. L'objectif en dernier ressort est le butin. De ce fait celui qui les conduit œuvre plutôt à se sauver lui-même et à survivre en prenant tout ce qui est cher et facile à emporter pour assurer son avenir personnel".

Le mouvement de la société civile "Akhtouna", représentant les jeunes libyens des villes de Tripoli, Benghazi, Sebha, Oubari, le Caire et Tunis a, pour sa part, apporté son soutien de "principe au dialogue pour résoudre la crise politique et mettre fin à l'état de conflit et de division qui a éreinté le citoyen et tué la patrie", selon le premier communiqué du mouvement.

Les jeunes libyens qui ont organisé jeudi à Tripoli une manifestation ont affirmé leur soutien à la Mission de l'ONU et à la feuille de route proposée par l'Envoyé spécial des Nations unies, exprimant l'espoir qu'"elle assure le consensus et la stabilité, de manière à conduire à un consensus national sur la constitution, et l'organisation d'élections libres et équitables ancrant le processus démocratique, fondé sur l'alternance pacifique au pouvoir".

Le mouvement des jeunes a également estimé que "la crise de la nation ne peut plus se permettre de perdre davantage de temps à travers la tergiversation et l'indifférence à l'égard de la souffrance des citoyens ployant sous le poids des différents types de crise".

Ils ont déclaré que "le procédé des quotas et de partage du pouvoir ne conduit pas seulement à une plus mauvaise gestion mais aussi au démantèlement du concept de l'Etat ainsi que du principe de la compétence dans la prise des postes de responsabilités nationales", ajoutant que "la phase actuelle nécessite des capacités nationales à même de faire aboutir les réalisations et d'assumer la lourde responsabilité devant la nation".

On le voit, les Libyens n'aspirent qu'à une seule chose, la paix et la stabilité pour reconstruire leur pays et rétablir la cohésion entre ses citoyens que tout rapproche pour vivre dans la liberté, la démocratie et la prospérité en tirant profit des ressources que possède le pays.

