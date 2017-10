Les coupures ďeau à Tripoli pourraient entraîner la prolifération des maladies, craignent les habitants (analyse)

29 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 29 octobre (Infosplusgabon) - Salah al-Issaoui (38 ans, employé dans l'une des banques de Tripoli et père de trois enfants) fait partager à ses compagnons de table alors qu'il sirote un café dimanche matin dans l'un des cafés ďun quartier populaire dans la banlieue de Tripoli, un commentaire sur les coupures d'eau àTripoli, avant de répondre à son ami qui lui lisait une information sur l'Internet relative au retour de l'eau courante qui alimente la capitale en affirmant : ''avant ďy croire, il faut que je constate mon robinet couler''.

En effet, le service chargé de la gestion de la rivière artificielle avait annoncé samedi sur sa page Facebook le retour du ravitaillement de la capitale libyenne en eau potable, après une coupure de près de deux semaines.

Le service avait annoncé il y a deux semaines, pour justifier les coupures, des travaux ďentretiens urgents et nécessaires des stations de pompage, mais un groupe armé a détruit le réseau de ravitaillement de Tripoli et sa banlieue après les travaux, pour exiger la libération ďun de ses chefs.

Ce dernier est accusé, selon un communiqué des forces spéciales du gouvernement ďentente nationale de Tripoli, ďappartenance à un groupe armé qui planifiait de prendre ďassaut une des entrées de la capitale.

La grande rivière artificielle, inaugurée en 1984 par le colonel Mouammar Kadhafi a commencé a être exploitée, 10 ans plus tard avec une capacité ďenviron 6,5 millions de m3 d'eau potable.

En effet, le projet consiste à pomper les nappes aquifères du Bassin de Nubie, situées à grande profondeur (entre 500 et 800 mètres) sous le désert libyen et de répartir cette eau sur le parcours d'une rivière artificielle constituée d'une canalisation souterraine géante qui traverse le pays de part en part du nord au sud sur plus de 3 000 km.

La crise de l'eau est au centre actuellement des discussions matinales dans les cafés, notamment au milieu des jeunes qui viennent consommer des cappuccinos et expressos, une habitude que les habitants de Tripoli ont hérité de l'époque du colonialisme italien, certains avant ďaller au travail ďautres, la majorité, restant sur les trottoirs à cause du chômage technique qui a frappé le pays depuis les événements de 2011, à l'origine de la destitution de l'ancien régime et continuer les discussions sur l'insécurité et les affrontements armés entre les milices.

Ces discussions ne baissent ďintensité que lorsqu'ils abordent les matches de football des championnats européens ou ceux du championnat local.

Ainsi, Ossama al-Farjani (31 ans, technicien dans une société spécialisée pour les services Internet) affirme avoir quitté très tôt ce dimanche matin son domicile où l'eau est coupée pour se rendre chez son frère, doté d'un puits, dans le quartier de ''Ghot Chaal'', situé à 6 km à l'ouest de la capitale, pour prendre une douche avant ďaller au travail après le week-end.

En effet, de nombreux habitants de Tripoli ont, avant la desserte de la rivière artificielle, construit des puits à l'intérieur de leurs domiciles pour se ravitailler en eau, située en profondeur entre 17 et 30 mètres selon les zones. Mais cette eau n'est pas potable.

La construction des puits s'est multipliée depuis 2011 à cause des délestages réguliers de l'électricité qui entraînent l'arrêt des réseaux de ravitaillements en eau de la capitale.

Ramadan Said al-Marghini (45 ans, enseignant et père de 5 enfants) indique avoir construit, il y a six mois, en collaboration avec deux de ses voisins, un puits pour faire face à la crise du liquide précieux qui a sévi pendant 15 jours dans la capitale en janvier 2017. Ce puits leur a coûté 4.500 dinars libyens.

''Nous rendons grâce à Dieu ďavoir construit ce puits, il y a quelques mois, car le coût est aujourd'hui de 6.000 dinars contre 1.200 de la même monnaie avant la guerre (un dollar égale à 1,3 dinar officiellement et 8,25 dans le marché noir).

La construction des puits s'est accélérée depuis 2014, plus précisément après la guerre lancée par des groupes supposés appartenir au courant politique islamique qui refuse de remettre le pouvoir au Parlement démocratiquement élu, plongeant ainsi le pays dans une série de crises dont les coupures ďélectricité pendant des heures dans la journée, ďeau et ďInternet ainsi que la destruction des infrastructures et la fermeture des routes entre les villes et les villages libyens.

La Libye, où des autorités rivales et de nombreuses milices se disputent le pouvoir et l'argent et où circulent près de 25 millions ďarmes entre les mains des tribus, de simples citoyens et des milices en guerre, a sombré dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011.

Les Libyens qui ne dépassent pas six millions ďhabitants, disposant des plus importantes réserves en pétrole et gaz en Afrique, font face à diverses difficultés à cause du manque de liquidités dans les banques et la hausse vertigineuse des prix sans compter les opérations de trafics planifiées des carburants et le trafic ďêtres humains par des groupes armés liés à des organisations mafieuses internationales notamment à Malte, en Italie, en Tunisie, en Egypte, au Tchad, au Niger et au Soudan.

Un vent ďespoir a régné au sein de l'opinion publique libyenne le temps des négociations, sous l'égide de l'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamè, sur l'amandement de l'accord politique libyen signé en décembre 2015 à Skhirat, au Maroc, mais cet espoir a disparu avec la fin du deuxième round des pourparlers, la semaine dernière sans donner de résultats probants.

Le blocage entre les parties en négociation demeure la suppression de l'article 8 de l'accord relatif aux fonctions militaires et sécuritaires, plus précisément au rôle du maréchal Khalifa Hafter, le patron de l'armée libyenne.

Pour Salah al-Khodja (48 ans, professeur d'université), la coupure ďeau à Tripoli et sa banlieue (environ 2,5 millions d'habitants, soit la moitié de la population du pays à cause des déplacements forcés et des fuites liées à la guerre) aura des conséquences néfastes aux niveaux de la santé et de l'environnement.

Il n'écarte ďailleurs pas la prolifération des maladies comme le paludisme si la situation perdure pendant deux semaines.

Il a déploré le ''silence du cimetière'' adopté par le gouvernement ďentente nationale par rapport à ces crises profondes qui sévissent dans le pays dont celles relatives aux délestages électroniques, aux coupures ďeau, au manque de liquidités dans les banques, au blocage des écoles et au règne des milices, se demandant comment ce gouvernement peut encore rester au pouvoir au moment où la capitale ''fait face à la soif, à l'obscurité, à la faillite et à la prolifération des maladies ?''.

De son coté, Ramadan al-Raghui (51 ans, pharmacien et père de 4 enfants) a demandé aux dirigeants de démissionner, affirmant qu'ils seront traduits par le peuple libyen devant la justice, prenant comme exemple de leurs méfaits la situation choquante des femmes libyennes, des personnes du troisième âge et ďautres scènes choquantes de pères de familles qui font la queue devant des mosquées dotées de puits pour remplir en eau des bidons en plastique, rappelant la pauvreté et les souffrances auxquelles les libyens faisaient face dans les années 50.

