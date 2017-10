Un journaliste togolais distingué par un des prix WAMECA au Ghana

29 Octobre 2017

Lomé, Togo, 29 octobre (Infosplusgabon) - Le journaliste togolais Fousseni Saïbou de la Radio Kanal FM à Lomé a gagné le prix de l’Excellence dans les médias en Afrique de l’Ouest, en anglais West africa media excellence conference and Awards (WAMECA), catégorie "reportage santé", lors d’une grande soirée tenue dans la nuit de samedi à Accra, a-t-on constaté dans la capitale ghanéenne.

Il est le seul journaliste francophone parmi les anglophones ayant gagné un des prix mis en compétition.

Le prix "reportage santé" lui est décerné, comportant un trophée et une somme de 500 dollars américains.

Son sujet radio a porté sur la défaillance du système de santé du Togo.

Il fait partie des seize nominés pour ce prix destiné à encourager l’excellence dans les médias d’Afrique de l’Ouest.

Pour cette première édition, le thème a porté sur "impacter des vies à travers l’excellence dans les médias".

Le prix de l’excellence, Meilleur prix de WAMECA, est quant à lui remporté par le Ghanéen Seth Kwame Boateng, journaliste à Multimedia Broadcasting Limited avec son documentaire qui raconte et dénonce les conditions de détention dans les prisons au Ghana, surtout la question de détention privative sans jugement. Il empoche 2 000 dollars américains et le trophée de l’Excellence.

Les prix mis en jeu concernent, à part le Prix de l’excellence (Meilleur prix), celui de la catégorie "Droits de l’homme", "Gaz et Pétrole", "Santé", "Investigation", "CEDEAO et Intégration régionale" et "Reportage sur l’anti-corruption".

La Conférence sur l’Excellence dans les média de l’Afrique de l’Ouest est une initiative de Media foundation for west Africa (MFWA), basée au Ghana et qui œuvre pour la promotion de la liberté de la presse et des droits de l’homme ainsi que le développement des médias, rappelle-t-on.

