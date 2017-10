Mondial U17 2017: Gagner ou perdre la 3ème place, le Mali maintiendra la domination globale de l'Afrique

Écrit par Antoine Lawson | 28 Octobre 2017

Kolkata, Inde, 28 octobre (Infosplusgabon) - Bien que l'Afrique ne soit pas en lice pour le titre de vainqueur ou de finaliste de la Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA 2017 en Inde, le Mali sortira samedi, contre le Brésil, soit avec une troisième place ou en terminant quatrième, mais surtout, gardant la prédominance claire de l'Afrique sur ce tournoi.

Le Brésil a été trois fois vainqueur (en 1997, 1999 et 2003), deux fois finaliste (en 1995 et 2005) et a terminé troisième (en 1985) et quatrième en 2011, pour un total de 6 médailles.

Le Mali n'a qu'une médaille d'argent en terminant deuxième en 2015.

Cependant, une chose est claire: les champions africains maintiendront le "statu quo" qu'ils gagnent ou perdent contre les Brésiliens.

Un coup d'œil au palmarès de ce tournoi montre que l'Afrique continue à dominer le reste du monde depuis que le Nigeria a remporté la première édition en 1985.

Avec 7 victoires (5 pour le Nigeria, 2 pour le Ghana) et 6 fois en deuxième place, l'Afrique est la zone continentale la plus en réussite.

La finale de 1993 a été disputée par deux équipes africaines - le Nigeria qui a battu le Ghana 2-1 au Japon. Les équipes africaines ont répété la finale de 1993 avec le Mali remplaçant le Ghana (disqualifié pour violation d'âge) en 2015 lorsque le Nigeria et le Mali se sont qualifiés pour les deux dernières équipes en lice et que le Nigeria a obtenu sa cinquième victoire.

Lorsque le Nigeria a remporté le championnat en Chine en 1985, la Guinée s'était classée quatrième; le Nigeria a été finaliste deux ans plus tard avec la Côte d'Ivoire à la troisième place et le Ghana a gagné en 1991 et 1995 et a été finaliste en 1993 et 1997, mettant fin à leur campagne de 1999 à la troisième place.

En 2001, le Nigeria était deuxième et le Burkina Faso troisième. Six ans plus tard, le Nigeria est revenu sur le podium alors que le Ghana a terminé à la quatrième place. Le Nigeria a accueilli en 2009 mais a été battu 1-0 en finale par la Suisse.

Le Nigeria a gagné deux fois de plus (2013 et 2015), plaçant le Mali à la deuxième place lorsque le Chili a accueilli.

L'Amérique du Sud a remporté 3 tournois et a été finaliste à trois reprises. En outre, l'Argentine a terminé à la troisième place à trois reprises, le Chili l'a fait une fois et la Colombie a terminé à la quatrième place à deux reprises, mais aucun des deux derniers n'a jamais participé à la finale.

L'Europe compte 3 victoires en tournoi (1 pour la France, pour l'URSS et pour la Suisse) et a été 5 fois vice-championne. L'Espagne a été finaliste à trois reprises. En outre, le Portugal et les Pays-Bas ont remporté des médailles de troisième place en 1989 et 2005 respectivement.

La zone CONCACAF a remporté 2 tournois (pour le Mexique en 2005 et 2011), cette confédération a atteint les finales trois fois (avec le Mexique).

L'Asie a gagné 1 tournoi (pour l'Arabie Saoudite en 1989), la seule fois qu'une équipe de cette confédération a atteint la finale et la seule fois qu'une équipe asiatique a remporté un tournoi de la FIFA dans la catégorie masculine. (L'Australie était vice-championne en 1999 mais à l'époque était dans la Confédération de football d'Océanie).

L'Océanie n'a pas gagné de tournoi et 1 occasion en tant que finaliste (pour l'Australie en 1999). L'Australie a depuis quitté la confédération asiatique.

Ce tournoi est particulier dans la mesure où la majorité des titres sont allés à des équipes extérieures aux confédérations régionales les plus fortes (CONMEBOL et UEFA). Sur les quinze éditions tenues jusqu'ici, neuf (60 pc du total) ont été remportées par des équipes d'Amérique du Nord et centrale, d'Afrique et d'Asie.

