Nigeria : Les offensives aériennes de l'armée détruisent les bases de Boko Haram dans le Nord-est.

28 Octobre 2017

Abuja, Nigeria, 28 octobre (Infosplusgabon) - Les raids aériens perpétrés depuis quelques jours par l'armée nigériane ont fait subir beaucoup de pertes aux insurgés islamistes de Boko Haram, dans le Nord-Est du Nigeria, a déclaré le maréchal de l'air, Sadiq Abubakar, aux journalistes, vendredi à Maiduguri, l'épicentre de l'insurrection.

En procédant à une inspection des moyens déployés pour l'opération spéciale de l'armée de l'air nigériane dénommée Ruwan Wuta II, le chef d'état-major de l'armée de l'air nigériane a déclaré : "le but de l'opération est de démanteler les capacités et les forces de frappe des insurgés islamistes de Boko Haram et de s'assurer que leurs refuges et cachettes soient atteints".

"L'opération a connu un succès éclatant ; nous avons pu atteindre leurs forces de regroupement et nous leur avons causé assez de pertes, et avons, par ailleurs, démantelé toutes leurs possibilités de se regrouper ou de créer une base dans certaines zones de la forêt de Sambisa".

Le maréchal de l'air, Abubakar, a également révélé que le gouvernement fédéral du Nigeria a mis à la disposition de son armée des avions et des hélicoptères de combat pour soutenir les opérations aériennes entreprises dans la campagne contre Boko Haram, de même que dans la protection des vies et des propriétés.

"Le gouvernement a approuvé l'octroi davantage d'avions pour nous, et nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour abriter ces nouveaux avions et hélicoptères mis à notre disposition par le gouvernement fédéral", a ajouté le maréchal.

"Avec plus d'avions, on doit étendre et élargir notre espace de stationnement. Nous en avons réactivé certains, alors que d'autres avions sont en route. Ce que nous avons pensé, c'est l'élargissement de notre aire de trafic pour que nous disposions assez d'espaces pour pouvoir abriter les avions qui vont bientôt venir".

En ce qui nous concerne, au niveau de l'armée de l'air, nous sommes en train de travailler, de former, et renforcer notre infrastructure, sans oublier le renforcement de capacités pour les pilotes, les techniciens et les ingénieurs", a indiqué le maréchal de l'air, Sadiq Abubakar.

Tout en magnifiant ce don de matériel du gouvernement nigérian, le maréchal de l'air, Sadiq Abubakar a salué la bravoure et le courage dont ont fait preuve les éléments de l'armée de l'air nigériane dans les opérations contre Boko Haram.

