Un parti d'opposition critique la nouvelle équipe gouvernementale du Bénin

28 Octobre 2017

Cotonou, Bénin, 28 octobre (Infosplusgabon) - Le Parti pour la libération du peuple (PLP, opposition) dresse de vives critiques contre la composition de la nouvelle équipe gouvernementale dévoilée vendredi soir, la taxant de "gouvernement d'acrobates et d’accentuation de la misère".

"Ce gouvernement d'acrobates sera celui d'une accentuation de la misère, de la pauvreté, de la répression des voix critiques et des complots contre les opposants", indique le PLP, dans un communiqué rendu public tôt ce samedi.

Si on ne change pas une équipe qui gagne, il est par contre suicidaire de ne pas changer une équipe qui perd tout le temps, souligne le PLP, invitant le président de la République à comprendre que "le message des Béninois ne sera pas aujourd'hui masqué, escamoté par une opération de cosmétique politique".

Pour ce parti proche de l’ancien président de la République Boni Yayi (2006-2016), ce gouvernement est sans nouveauté par rapport au précédent avec un recyclage d’anciens acteurs politiques, donnant le sentiment d'un "bateau ivre, à un moment où au contraire nous aurions besoin pour notre pays d'une équipe gouvernementale solide, resserrée, paritaire, de combat pour le développement économique et social de notre pays et de probité".

Le PLP se dit déçu que l'on retrouve à des fonctions-clés "des gens qui ont échoué et donc qui ne sont pas en situation d'apporter le renouveau nécessaire", indiquant qu’il n’est pas sûr que le cri de désespoir des Béninois ait bien été entendu.

" Après 18 mois de promesses non tenues, de problèmes non réglés, de discours vides et d’engagements vains, on pouvait s'attendre à un vrai changement au sein de l’équipe gouvernementale", déplore le PLP.

Vendredi soir, rappelle-t-on, le président béninois, Patrice Talon a procédé au renouvellement, avec 40 pc de départ, de son équipe en place depuis le 6 avril 2016. L’équipe comprend 23 membres dont 4 femmes.

