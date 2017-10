Les Seychelles à la Une de l’actualité cette semaine à Maurice

28 Octobre 2017

Port-Louis, Maurice, 28 octobre (Infosplusgabon) - Les Seychelles, voisins de l’Île Maurice, et pays-membre de la Commission de l’océan Indien (COI), sont à la Une de l’actualité cette semaine à Maurice, avec la visite d’Etat de quatre jours qu’y effectue son président, Danny Faure.

Il a beaucoup été question, durant cette visite, de la coopération bilatérale, de la pêche au thon où sont engagés les deux pays, et de la signature de cinq accords dans différents domaines entre les deux pays.

S’agissant de la pêche au thon, le quotidien Le Mauricien écrit que le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a reconnu, lors d’une réunion entre les délégations mauricienne et seychelloise, l’importance d’exercer un contrôle sur le stock de thon dans l’océan Indien

"mais a souligné la nécessité de s’assurer que les décisions prises par la Commission thonnière de l’Océan Indien (CTOI) n’affectent pas l’industrie de la pêche à Maurice".

M. Jugnauth a observé, selon Le Mauricien, que Maurice et les Seychelles ont formulé une position commune afin que les préoccupations des Petits Etats insulaires en Développement (PEID) soient traitées au niveau de la CTOI.

Cinq accords ont été signés au cours de cette réunion. Ils portent sur la coopération dans la formation du personnel du Service pénitentiaire des Seychelles ; sur la fourniture de personnel médical et l’échange d’expérience et l’assistance technique au niveau de la santé ; le jumelage entre l’île Rodrigues et la ville de Victoria aux Seychelles, en vue de promouvoir la coopération dans les domaines maritime, éducatif, touristique, technologique et celui de la pêche ; et le recrutement des enseignants mauriciens pour travailler aux Seychelles à partir de janvier 2018.

A un banquet donné en l’honneur de son hôte seychellois, jeudi soir, le Premier ministre mauricien a rappelé, d’après Le Mauricien, les nombreux défis auxquels font face les deux pays tels que le trafic de drogue, le crime transfrontalier, le blanchiment d’argent, la piraterie et la pêche illégale.

"Ce combat est important pour nos deux pays et nous devons joindre nos efforts dans la recherche de solutions à ces maux de la société", a dit M. Jugnauth, avant de faire part de son inquiétude par rapport à la résurgence de la piraterie dans la région.

Le Mauricien rapporte également les propos du président seychellois à ce même banquet, qui a dit que "l’économie bleue représente notre présent et notre futur".

"Le plateau continental que nous gérons ensemble a un grand potentiel de développement. Nos efforts conjoints dans ce domaine devraient contribuer à la transformation de nos mers en un espace pour le développement, la croissance économique et des opportunités partagées. L’océan a en effet un vaste potentiel pour l’avancement et la prospérité en Afrique et dans le monde", a déclaré le président Danny Faure.

Le quotidien Bonzour publie une interview de James Savy, un Seychellois vivant depuis 15 ans à Maurice qui affirme "s’être bien adapté ici".

Finalement, le quotidien L’express publie un dossier sur le tourisme, en estimant que les Seychelles ne représentent pas un danger pour Maurice dans ce secteur.

"Les acteurs du circuit touristique mauricien s’accordent à dire que l’île n’a rien à craindre du marché seychellois", écrit ce journal.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon