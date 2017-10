Insurrection au Burkina Faso : 17 personnes sous mandat de dépôt, l’ancien Premier ministre recherché

28 Octobre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 28 octobre (Infosplusgabon) - Le procureur du Burkina Faso, Maïza Sérémé, a déclaré vendredi que 17 personnes ont été placées sous mandat de dépôt et une procédure judiciaire est engagée contre l’ancien ministre de la Transition, le général Yacouba Isaac Zida, dans le cadre des meurtres enregistrés lors du soulèvement populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir.

"A ce jour, les juges d’instruction ont eu à inculper et à placer sous mandat de dépôt dix-sept (17) personnes pour tentative de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires (…) et auditionné quarante (40) témoins et dix (10) parties civiles, interrogé au fond les dix (17) inculpés et effectué (dix (10) interrogatoires de confrontation entre les inculpés et certains témoins", peut-on lire dans un communiqué du procureur.

Le communiqué ajoute que "ils ont commis des experts et ordonné une commission rogatoire des officiers de police judiciaire afin de les éclairer sur certains points et de poser certains actes nécessaires à la manifestation de la vérité".

"Outre cela, une demande d’entraide judiciaire pénale à l’endroit des autorités judiciaires canadiennes à l’effet d’entendre le général Zida Yacouba Isaac sur certains points a été formulée par les juges d’instruction qui ont aussi souhaité que ces autorités leur permettent de se rendre au Canada afin de procéder eux-mêmes aux auditions demandées. Pour ce faire, des moyens conséquents devraient être mis à la disposition de ces magistrats instructeurs en cas de réponse favorable des autorités canadiennes", souligne le texte.

Le procureur rappelle que le dossier a connu "une avancée" depuis que la Commission d’enquête indépendante a rendu son rapport, et les magistrats chargés du dossier "ne ménagent aucun effort pour un dénouement rapide, avec la collaboration requise de tous".

En fin octobre 2014, une insurrection populaire a chassé du pouvoir l’ancien président Blaise Compaoré, qui cherchait à modifier la Constitution de son pays pour briguer un autre mandat.

Une trentaine de personnes ont été tuées et plusieurs centaines d'autres blessées.

Blaise Compaoré s’est retranché en Côte d’Ivoire et a même obtenu la nationalité de ce pays d’où son épouse est originaire.

Des tractations opposent depuis trois ans les parents des victimes et les acteurs de la justice, les premiers accusant les seconds de lenteur dans le traitement du dossier.

