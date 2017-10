African Leadership Academy : Redistribution des prix

27 Octobre 2017

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 27 octobre (Infosplusgabon) - African Leadership Academy souhaite émettre un rectificatif concernant les finalistes du Prix Anzisha 2017. Lors de la remise des prix, le 24 octobre, le premier et le deuxième finaliste ont été intervertis.

African Leadership Academy prie les deux lauréats, Edgar Edmund et Victoria Olimatunde, les autres finalistes du Prix Anzisha 2017, et tous nos partenaires et supporteurs, d'accepter ses excuses pour le désagrément occasionné.

"Le leadership et l'intégrité sont des valeurs qui nous sont chères et nous avons travaillé avec nos supporteurs pour réparer cette erreur. Il y aura donc, pour 2017, deux prix ex-aquo de premier finaliste, et Edgar Edmund et Victoria Olimatunde recevront chacun la valeur de ce prix, soit 15 000 dollars. Chacun d'eux est un entrepreneur exceptionnel et nous nous réjouissons de continuer à suivre leurs progrès", souligne le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIO/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon