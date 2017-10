Burkina/Putsch : le principal accusé fait des révélations sur la hiérarchie militaire

27 Octobre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le général Gilbert Diendéré, principal accusé du coup d’Etat raté de septembre 2015 au Burkina Faso, a révélé qu’une dizaine de chefs militaires de l’époque étaient « d’accord avec lui », et doivent par conséquent être inculpés, a confié vendredi son avocat, Me Mathieu Somé.

Ce vendredi, la justice militaire a confirmé les charges qui pèsent contre cet ancien bras droit de Blaise Compaoré. Il est poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’Etat, trahison, crime contre l’humanité, actes de terrorisme, complicité de dégradation de biens ».

« Le général a demandé que la hiérarchie militaire qui était à la réunion, soit toute inculpée », a expliqué Me Somé lors d’une conférence de presse qui a suivi la confirmation des charges contre son client.

Me Somé a cité le nom de l’ancien chef d’Etat-major Zagré Pingrenoma qui a été nommé comme ambassadeur, et « une dizaine ». « On a demandé leurs inculpations », a-t-il dit.

Ce qu’il faut ajouter, c’est que la prise de responsabilité a été le fait de l’armée. Les crimes contre l’humanité qui ont été évoqués, les soldats ont dit qu’ils sortaient sur les instructions de leurs chefs. Ils ont donné leurs noms », a-t-il dit.

Le 16 septembre 2015, alors que le Burkina Faso s’acheminait vers la fin de la Transition consécutive à la chute de Blaise Compaoré, des militaires ont tenté de renverser le régime en place.

La résistance à ce coup de force à fait une quinzaine de morts et de nombreux blessés.

L’ancien ministre des Affaires étrangères de M. Compaoré, le général Djibril Bassolé, incarcéré depuis deux ans a bénéficié d’une liberté provisoire.

Une centaine d’autres militaires sont inculpés. Leur audience de confirmation des charges se poursuit.

