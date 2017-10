8,7 milliards de F Cfa de la Badea à une banque malienne pour le financement des Pme ET Pmi

27 Octobre 2017

Bamako, Mali, October 27 (Infosplusgabon) - La Banque Arabe de Développement Economique en Afrique (Badea) et la Banque Malienne de la Solidarité (Bms-Sa) ont signé la semaine dernière à Washington, en marge des travaux des assemblées annuelles du Groupe Banque mondiale, une convention de financement portant sur une ligne de crédit d'un montant de 15 millions de dollars (8,7 milliards de F Cfa), a-t-on appris, vendredi, de source bancaire.

Ce montant, remboursable en huit ans, est destiné au financement des petites et moyennes entreprises (Pme) et petites et moyennes industries (Pmi) et des institutions de microfinance au Mali, en vue de booster le secteur industriel dans ce pays. Il porte à 19 millions de dollars les interventions de la Badea, en faveur de la Bms-Sa.

La convention a été signée par Dr Sidi Ould Tah, directeur général de la Badea et M. Babaly Bah, directeur général de la Bms-Sa qui a indiqué à cette occasion que la présente ligne de crédit sera prioritairement destinée au refinancement des prêts à moyen terme de la Bms-Sa aux personnes physiques, aux personnes morales, aux systèmes financiers décentralisés et aux coopératives et diverses sociétés.

A l'issue de la cérémonie de signature de la convention qui s'est déroulée en présence du ministre malien de l'Economie et des Finances, Boubou Cissé, les deux parties se sont engagées à jouer leur partition pour l'atteinte des résultats attendus de l'utilisation de cette ligne de crédit.

