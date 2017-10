38 personnes mortes d’hépatite E dans la région de Diffa

27 Octobre 2017

Niamey, Niger, October 27 (Infosplusgabon) - Au total, 2 035 cas d’hépatite E déclarés, suspects ou confirmés dont 38 décès ont été enregistrés au 24 octobre dans la région de Diffa, selon un dernier bilan rendu public par Ocha Niger (organisme de coordination humanitaire des Nations unies).

Le précédent bilan faisait état de 1 987 cas déclarés suspects ou confirmés, dont 38 décès, enregistrés au 12 octobre dans cette région de Diffa (extrême-est du pays) qui continue d’enregistrer des cas d’hépatite E depuis la déclaration de l’épidémie par les autorités sanitaires le 19 avril 2017.

Le taux de létalité est passé de 29 pour cent au 25 avril à 1,86 pour cent au 24 octobre. On observe également une baisse des cas depuis le 10 juillet. Les femmes et les personnes âgées de 15 ans et plus sont les plus touchées. Le plus grand nombre de cas a été rapporté dans la ville de Diffa. Le personnel des structures sanitaires et les partenaires humanitaires poursuivent les activités de prise en charge médicale et de prévention.

L’hépatite virale E est une maladie infectieuse due à un virus dont les réservoirs sont l’homme et certaines espèces animales. Elle est fréquente dans les pays à faible niveau d’hygiène (cas sporadiques et épidémies). Le virus est excrété dans les selles des sujets infectés et pénètre dans l’organisme humain par les intestins. Il se transmet principalement en buvant de l’eau contaminée.

En général, l’infection guérit spontanément en deux à six semaines. Parfois elle s’aggrave et évolue en hépatite fulminate (insuffisante hépatique aiguë) entraînant alors le décès d’une certaine proportion des patients. Selon l’Oms, on estime, chaque année, à 20 millions le nombre d’infections par le virus de l’hépatite E.

