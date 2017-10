Le ministre tunisien de la Défense salue la coopération avec l'Algérie pour la lutte contre le terrorisme

27 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien de la Défense, Abdelkrim Zbidi, a affirmé l'existence d'une coordination permanente entre la Tunisie et l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

M. Zbidi qui inspectait jeudi des unités militaires tunisiennes dans le gouvernorat de Kef, au nord-est du pays près de la frontière avec l'Algérie, a précisé que la frontière nord-ouest qui se distingue par ses plateaux et massifs montagneux difficiles d'accès et de la densité de ses forêts, servant de caches et d'espaces de déplacement aux ''terroristes'', est sous contrôle.

La maîtrise du ''terrorisme'' a été possible grâce à la bonne coordination et échange d'informations et de concertation entre la Tunisie et l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme ainsi que la migration clandestine, a ajouté le ministre tunisien de la Défense.

Les capacités pratiques de l'armée tunisienne sont renforcées par des équipements à la hauteur des menaces non traditionnelles, en plus de la disponibilité des drones qui permettent de mener des vols de reconnaissance et de surveillance aérienne, a encore dit M. Zbidi.

La Tunisie a bénéficié d'aides de la part de l'Algérie qui lui a fourni des armes de guerre dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays et d'échange de renseignements.

Ainsi, Alger a commencé, depuis 2014, à fournir des équipements militaires à Tunis pour la lutte contre le terrorisme et la chasse aux groupes ''terroristes'' armés qui sont installés dans le massif montagneux à proximité de la frontière entre les deux pays.

Ces équipes comprennent cinq avions de chasse, 20 missiles sol-air, deux avions de surveillance, des mitrailleuses, 30 chars anti-mines, des armes lourdes et divers autres équipements.

