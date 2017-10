Un guichet pour améliorer l'environnement des affaires au Botswana

27 Octobre 2017

Gaborone, Botswana, 27 octobre (Infosplusgabon) - Dans le cadre des efforts pour renforcer la facilité des affaires au Botswana, les autorités de ce pays ont lancé le Guichet Unique du Botswana (BOSSC).

En inaugurant ce service vendredi, les autorités ont indiqué que le BOSSC allait raccourcir et simplifier les procédures administratives et les directives pour la délivrance des agréments, autorisations et licences, levant ainsi les obstacles qui se posent aux investisseurs souhaitant s'établir et diriger des entreprises au Botswana.

Vincent Seretse, le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie a annoncé que des agents du ministère de la Nationalité, de l'Immigration et de la Parité, du ministère de l'Emploi, de la Productivité du Travail et du Développement des Compétences et du ministère de la Gestion foncière, de l'Eau et l'Assainissement ont été détachés dans les services du BOSSC pendant que tous les autres prestataires de services vont continuer à faciliter l'investissement à partir de leurs départements respectifs.

Le classement du Botswana sur des indices de compétitivité internationaux comme l'indice de compétitivité du Forum économique mondial et l'indice de la facilité des affaires de la Banque mondiale, n'est pas satisfaisant.

Le lancement de ce guichet unique est donc une mesure prise pour l'amélioration de l'environnement des affaires au Botswana.

Dans ce cadre, le BOSSC va être un mécanisme de facilitation de l'investissement où les agences gouvernementales forment une structure unique qui coordonne et rationalise les procédures pour la fourniture de services rapides, efficaces et transparents aux investisseurs.

