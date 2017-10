Les réfugiés peuvent constituer un moteur de développement au Maroc, indique le HCR

27 Octobre 2017

Rabat, Maroc, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le responsable de la protection auprès du HCR, Volker Türk, a salué les efforts du Maroc dans la protection des réfugiés lors de sa visite effectuée à Rabat, la capitale du pays.

Bien que le Maroc demeure un pays de transit pour les réfugiés et les migrants, il est également devenu très rapidement un pays de destination. Il s'attelle à offrir une protection aux réfugiés conformément à sa législation nationale en matière d'Immigration et d'asile (National Policy on Immigration and Asylum, NPIA), qui a été lancée en septembre 2013 selon les instructions du Roi Mohammed VI.

“Le Maroc est le premier pays sur le continent africain à avoir signé la Convention de Genève de 1951”, a déclaré Türk dans un discours prononcé lors de la réunion des organisations des droits de l'homme, conjointement organisée par le HCR, la Commission nationale pour les droits de l'homme au Maroc, l'Institut International San Remo de droit humanitaire et par l'Organisation internationale pour la migration (OIM).

“Le HCR est très enthousiaste à travailler avec les autorités marocaines qui ont initié une série de changements politiques sans précédent depuis 2014 en faveur des réfugiés. De gros progrès ont été réalisés au cours des ces quatre dernières années”, a-t-il soutenu.

La visite de Türk à Rabat coîncide avec le quatrième anniversaire du lancement de la politique nationale du pays en matière d'immigration et de demande d'asile.

“Beaucoup d'avancées ont été obtenues au cours de ces quatre dernières années”, a-t-il déclaré aux ministres du gouvernement au cours de sa visite. “Cependant pour être viable, la politique du Maroc doit maintenant s'inscrire dans un cadre normatif adéquat”, a-t-il ajouté.

"Avec un taux national de chômage de 9 pour cent, la société marocaine tient à créer de nouveaux emplois. Les réfugiés peuvent apporter une contribution positive sur le marché de l'emploi grâce à la création de petites entreprises pouvant employer des Marocains. Il est nécessaire d'investir, quelquefois avec l'aide d'investisseurs étrangers, pour créer des emplois aussi bien pour les réfugiés que pour la population locale”, a déclaré Türk.

Au cours de sa visite à Rabat, Türk s'est rendu dans un petit restaurant syrien appartenant à Ahmed, un réfugié syrien. Le restaurant avait ouvert ses portes en 2015,

avec l'appui du HCR et de son partenaire AMAPPE (Association marocaine pour la promotion de la petite entreprise). Il emploie actuellement des Marocains en plus de réfugiés syriens et palestiniens.

Ahmed a déclaré à Türk qu'il était heureux de ''rendre la monnaie'' au Maroc, le pays qui l'avait accueilli lui et sa famille, en donnant du travail à des nationaux. Il nourrit l'espoir qu'il pourra un jour retourner chez lui en Syrie. “Une fois la paix revenue dans mon pays, les Syriens vont le reconstruire en un an”, a-t-il déclaré le sourire aux lèvres.

Un espoir similaire a été exprimé par des réfugiés yéménites propriétaires de trois coopératives initiées avec l'appui du HCR et de l'AMAPPE. Le projet a été rendu possible grâce à la loi qui après amendement, a permis maintenant aux réfugiés de créer des coopératives au Maroc.

