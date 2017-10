Bénin : Adrien Houngbédji dénonce l’incapacité des partis politiques à conquérir le pouvoir présidentiel

27 Octobre 2017

Cotonou, Bénin, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le président de l’Assemblée nationale béninoise, Me Adrien Houngbedji, a déploré ce jeudi à Porto-Novo, l’incapacité des partis politiques béninois à conquérir la magistrature suprême, à l’ouverture de la session budgétaire de l’institution.

"Depuis l’avènement du renouveau démocratique, le Bénin a réalisé des progrès incontestables sur la voie de l’édification de l’état de droit grâce notamment à la mise en place d’institutions dépersonnalisées, solidement ancrées dans notre culture démocratique et qui ont permis de conduire dans la paix six (6) élections présidentielles, dont quatre ont consacré des alternances démocratiques", s’est réjoui Me Houngbédji.

Il déplore toutefois que "des élections dans lesquelles les partis politiques, principaux acteurs de la conquête et de l’exercice du pouvoir d’Etat, aux termes de la constitution de décembre 1990, n’ont joué que les seconds rôles. Ainsi, au cours de chacun des six scrutins présidentiels organisés depuis 1991, les électeurs ont constamment accordé leurs suffrages à des acteurs non partisans à des projets de société portés par des oiseaux rares".

Pour Me Houngbédji, ce constat est sujet à interrogations, car le fonctionnement des démocraties modernes et l’animation de la vie publique reposent sur l’activité des partis politiques, principe consacré par la Constitution.

De plus, souligne-t-il, ce sont ces partis qui, aux termes de la loi portant charte des partis politiques, stimulent et approfondissent l’éducation civique, encouragent la participation active des citoyens à la vie publique, forment des citoyens capables d’assumer des responsabilités publiques, participent aux élections locales et nationales par la présentation des candidats, et contribuent à l’animation politique au Parlement, au gouvernement et dans la plupart des institutions.

"Ce décalage entre le principe et la réalité factuelle est révélateur d’un malaise", conclut Me Houngbédji.

Au cours de cette session qui doit impérativement se clôturer au plus tard le 31 décembre, les députés auront à analyser et adopter l’avant-projet de loi des finances exercice 2018.

