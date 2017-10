Niamey accueille la réunion annuelle sur ‘’la planification en santé’’ dans l’espace Cedeao

26 Octobre 2017

Niamey, Niger, 26 octobre (Infosplugabon) - La réunion annuelle sur la planification en santé dans l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est ouverte jeudi à Niamey, autour du thème : « Poursuivre et renforcer le dialogue et la collaboration sur la planification de la santé et les mécanismes de suivi et évaluation ».

Ouvrant les travaux de cette rencontre de trois jours, à laquelle prennent part tous les pays membres de la CEDEAO, le secrétaire général du ministère nigérien de la Santé, Dr Abaché Ranaou, a rappelé la place centrale qu’occupe la planification « dans la construction de nos systèmes de santé qui font face à plusieurs défis à la fois, d’où la nécessité de dégager des priorités afin d’apporter des réponses appropriées à travers l’élaboration des stratégies nationales de santé solides ».

Plusieurs points sont inscrits à l’ordre de cette réunion, qui sont toutes des préoccupations majeures au cœur des agendas politiques nationaux et internationaux. « Nous espérons que ces échanges inter-pays permettront aux uns et aux autres de tirer les leçons et réussites pour leur permettre d’aller de l’avant sur des chantiers combien importants pour nos systèmes de santé », a déclaré Dr Abaché.

Pour sa part, le directeur général de l’Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS), Dr Xavier Crespin, a aussi rappelé le mandat confié à son Institution, celui « d’offrir le niveau le plus élevé en matière de prestations de soins de santé aux populations de la sous-région sur la base de l’harmonisation des politiques des Etats membres».

C’est fort du constat selon lequel les systèmes nationaux de santé sont encore faibles, que « l’OOAS a estimé nécessaire d’instaurer un cadre d’échanges sur la planification et suivi en santé dans l’espace CEDEAO », a affirmé Xavier Crespin.

Il s’agit, selon lui, de réunir chaque année les directeurs chargés de la Planification des ministères de Santé des Etats membres de la CEDEAO ainsi que d’autres acteurs, pour non seulement mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des Plans nationaux de développement sanitaire, mais aussi dégager les perspectives pour l’amélioration du système de planification et de suivi-évaluation.

FIN/INFOSPLUSGABON/OJF/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon