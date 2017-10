Les Kényans du Rwanda ont voté à l'élection présidentielle dans leur pays

26 Octobre 2017

Kigali, Rwanda, 26 octobre (Infosplusgabon) - Les ressortissants kényans vivant au Rwanda ont pris part jeudi à l'élection reprise dans leur pays, après l'annulation par la Cour suprême du premier scrutin du 8 août dernier, entaché d'irrégularités.

Les électeurs kényans ont voté dans le bureau ouvert à l'ambassade de leur pays à Kigali.

Les opérations de vote ont commencé à 6 heures (4 heures GMT) et aux environs de 11 heures, et 100 personnes au moins avaient déjà voté sur les 850 ressortissants kényans vivant au Rwanda et inscrits sur les listes électorales.

