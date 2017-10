38,6 millions d'euros de la BAD pour développer les chaînes de valeurs agricole en Tunisie

26 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a convenu d'accorder deux prêts à la Tunisie, d'un montant total de 38,626 millions d'euros.

L'organe de presse de la BAD a rapporté que ces deux prêts, dont l'un est accordé dans le cadre de l'Africa Growing Together Fund (Agtf), ont pour objectif de financer le Projet de développement des périmètres irrigués et le développement des chaînes de valeurs agricoles en Tunisie.

D'après la Banque, avec une approche intégrée destinée à développer les chaînes de valeur agricoles en Tunisie, ce projet va contribuer à améliorer les revenus et les conditions de vie des populations rurales vivant dans les régions les plus défavorisées du pays.

Ce projet cible 14 délégations du centre-ouest du pays, rattachées aux gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sid Bouzid.

Les objectifs de ce projet sont conformes à la nouvelle stratégie nationale 2017-2021 pour la Tunisie, élaborée pour soutenir les efforts de ce pays pour s'assurer un retour à une croissance inclusive par le soutien à l'industrialisation et au développement et aux chaînes de valeur tout en améliorant la qualité de vie des populations qui résident dans ces régions prioritaires.

Le projet répond également à deux des "Cinq grandes priorités" de la Bad (High Five, en anglais) - "Nourrir l'Afrique" et "Améliorer la qualité de vie des Africains".

Le projet sera déployé entre mars 2018 et décembre 2022 et prévoit l'extension et la réhabilitation de 9000 hectares nets de périmètres irrigués dans des zones rurales ciblées, l'aménagement de 32 km de routes rurales, le développement de chaînes de valeur agricoles, le renforcement de la productivité agricole, la valorisation et la distribution des produits ainsi que le développement des activités génératrices de revenus et d'emplois.

"Ce projet va aider à réduire les disparités régionales en Tunisie et améliorer la qualité de vie des populations rurales dans certaines des zones les plus défavorisées de la région centre-ouest du pays", a déclaré le directeur général de la Bad pour l'Afrique du Nord", Mohamed El Azizi.

Il a ajouté que le projet allait directement profiter à plus de 3500 ménages, à près de 20.000 personnes dont 50% de femmes et créer près de 4600 emplois permanents pour les jeunes et les femmes.

Au-delà de la production agricole, ce projet va aider à créer une dynamique de développement locale. Il comprend le renforcement des activités de groupes de développement agricole et des entreprises de services agricoles mutuels en formant les agriculteurs et en renforçant leurs capacités techniques et de gestion pour une exploitation efficace des infrastructures hydrauliques et d'irrigation.

Les agriculteurs vont également bénéficier d'un soutien dans le cadre du processus de catégorisation de leurs produits. En plus de l'assistance technique qu'il va apporter, le projet va également faciliter l'accès aux financements par les mécanismes existants et le financement de sous-projets dans le domaine du développement des chaînes de valeur agricoles.

L'objectif étant de promouvoir l'investissement privé dans les zones rurales et de soutenir la transformation agricole de la Tunisie pour une croissance plus durable et inclusive.

Le portefeuille de projets de la Bad en Tunisie compte actuellement 42 interventions pour un montant total de 1,5 milliard d'euros : 13 dans le secteur public, 08 dans le secteur privé et 21 subventions pour 09 opérations financées par le Fonds d'assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire.

Le secteur financier représente 33% du portefeuille actif, suivi du transport (27%), de l'eau et l'assainissement (17%), du secteur social (12%) et de l'énergie (09%).

