Le budget 2018 du Niger : assainir les finances publiques pour un cadre macroéconomique cohérent et stable

Niamey, Niger, 26 octobre (Infosplusgabon) - La loi des finances 2018 a pour principal objectif l'assainissement des finances publiques qui constitue un préalable à la préservation d'un cadre macro-économique cohérent et stable, tel que convenu dans le Programme économique et financier (Pef) avec le FMI, a déclaré jeudi devant le Parlement, le ministre nigérien des Finances, M. Massoudou Hassoumi.

De manière spécifique, il s'agira pour lui d'assurer une meilleure mobilisation des ressources internes, notamment en vue de financer les priorités du Programme de Renaissance.

Le ministre nigérien des Finances a affirmé que la panoplie des chocs exogènes liés à la sécurité et aux changements climatiques, la baisse des prix des matières premières, notamment le pétrole et l'uranium, avait eu pour impact une hausse considérable des dépenses publiques d'une part, et une réduction substantielle des recettes intérieures d'autre part.

Présentant la loi de finances 2018, Hassoumi Massoudou a précisé que les déficits budgétaires au Niger se sont creusés et accumulés progressivement, passant de 7,4 % en 2012 à 9,1 % en 2015, obligeant le recours à une accumulation des arriérés intérieurs et aux emprunts obligataires sur le marché régional pour les financer.

Le projet de budget 2018 en discussion à l’Assemblée nationale du Niger est équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 1.900,86 milliards de F CFA, contre 1.855,36 milliards F CFA en 2017, soit une hausse de 45,50 milliards F CFA en valeur absolue, correspondant à 2,45% en valeur relative.

Il a indiqué qu’en 2017, la part estimée du déficit imputable aux chocs sécuritaire et alimentaire est de l'ordre de 55 %, pour un déficit moyen de 7% du Pib. « Cette dégradation progressive du déficit budgétaire accroît les risques sur la soutenabilité de la dette et réduit considérablement l'espace budgétaire, compromettant par conséquent le financement des secteurs prioritaires », a-t-il déclaré.

Les grands axes du budget se déclinent en huit points: promouvoir la renaissance culturelle ; poursuivre la consolidation des institutions démocratiques ; assurer la sécurité des personnes et des biens ; garantir l'accès à l'eau pour tous ; assurer la sécurité alimentaire ; développer les infrastructures de communication et énergétiques ; développer les secteurs sociaux : éducation et santé et promouvoir l'emploi des jeunes.

Pour le le ministre de Finances du Niger, il s'agira également d'assurer une meilleure maîtrise et une amélioration de la qualité des dépenses publiques. En effet, la mobilisation des ressources est sous-tendue par des mesures fiscales et administratives fortes, en vue de dégager un espace budgétaire suffisant pour financer les investissements productifs dans les secteurs clés de l'économie notamment l'éducation, la santé et le monde rural, permettant à terme d'améliorer la productivité et la croissance, de diversifier la base de production, d'améliorer l'offre et la qualité des services sociaux et d'accroître la résilience de l'économie face aux multiples chocs exogènes.

En termes chiffrés, les hypothèses retenues dans la loi de finances présentent un niveau de la pluviométrie satisfaisant, réparti dans l'espace et dans le temps, accompagné de l'impact des investissements réalisés dans le cadre de l'I3N, conduirait à un taux de croissance de l'agriculture de 7,1% en moyenne sur la période 2018 à 2020, à travers les investissements structurants dans le cadre des projets appuyés par des partenaires au développement. Il y a également la production pétrolière qui de 20.000 barils/jour en 2017 atteindrait 40 000 barils/jour en 2020.

Le prix international du pétrole brut se stabiliserait à 55,06 dollars américains le baril sur la période 2018-2020. La production d'uranium baisserait progressivement en passant de 3 681 tonnes en 2018 à 3.629 tonnes en 2019 et 3.445 tonnes en 2020, soit une moyenne de 3.585 tonnes par an. Le taux d'investissement dans le secteur privé passerait de 21,0% en 2017 à 21,2% en 2018, pour se situer à 23,7% en 2019 et 2020.

Pour l'année 2018, les ressources internes prévues s'élèvent à un montant de 1031,86 milliards, en hausse de 1,74% par rapport à 2017, et représentent 54,28% des prévisions budgétaires totales. Elles se décomposent en recettes fiscales évaluées à 982,69 milliards, soit 95,98% des recettes internes prévisionnelles et 51,70% des prévisions budgétaires totales 2018. Les recettes fiscales connaissent une hausse de 39,61 milliards par rapport aux prévisions de l'année 2017, soit 4,20%.

