Le 13ème Salon de l'Agriculture et de la Pêche se tiendra du 31 octobre au 5 novembre à Tunis

Tunis, Tunisie, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le 13ème Salon International de l’Agriculture, du Machinisme agricole et de la Pêche (SIAMAP) aura lieu du 31 octobre au 5 novembre 2017 au parc des Expositions du Kram de Tunis, a annoncé la présidente du Salon, Ines Nagara, lors ďune conférence de presse tenue jeudi en présence du ministre tunisien de l'Agriculture et des ambassadeurs de Turquie et de la Côte d'Ivoire dont les pays sont les invités d'honneur du SIAMAP 2017.

Cette édition sera marquée par l'organisation de plusieurs concours dont le saut d'obstacles pour les chevaux, le concours des vaches laitières, ainsi que des espaces réservés à l'Agriculture bio et à la femme africaine où sont attendues 100 participantes venues des différents pays du continent africain et un espace pour l'Agriculture ''intelligente'', a précisé Mme Nagara.

De son côté, le président de l'Union tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP, maître ďoeuvre de la rencontre), Abdelmajid Ezzar, a estimé que le succès de l'agriculture ''intelligente'' représente une mutation qualitative pendant ce salon dans le but de conduire et de maîtriser le travail des agriculteurs, selon des critères pratiques précis.

Il a indiqué que la réservation ďun espace à l'Agriculture intelligente vise à encourager les jeunes à s'intégrer dans le secteur agricole, à renforcer la productivité et à améliorer le rendement des terres cultivables.

