Le Burkina Faso commémore le 3ème anniversaire de l’insurrection populaire d'octobre 2014

26 Octobre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 26 octobre (Infosplusgabon) - L’hommage aux "martyrs" de l’insurrection populaire qui a chassé du pouvoir, en octobre 2014, l’ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso se déroulera du 26 au 31 octobre 2017 dans les treize chefs-lieux de région du pays, a annoncé jeudi, le gouvernement.

"Il s’agit d’actions de salubrité dans les cimetières où reposent les martyrs et dans les sites symboliques dédiés aux héros nationaux et d’organisation d’offices religieux et coutumiers", a précisé le gouvernement dans un communiqué publié à l’issue du conseil des ministres.

La commémoration prendra fin le 31 octobre 2017 par une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Ouagadougou, sous le patronage du président Roch Marc Christian Kaboré.

En fin octobre 2014, une insurrection populaire a chassé du pouvoir l’ancien président Blaise Compaoré, qui cherchait à modifier la Constitution de son pays pour briguer un autre mandat.

Une trentaine de personnes ont été tuées et plusieurs centaines d'autres blessées.

Blaise Compaoré s’est retranché en Côte d’Ivoire et a même obtenu la nationalité de ce pays d’où est originaire son épouse.

Des tractations opposent depuis trois ans les parents des victimes et les acteurs de la justice, les premiers accusant les seconds de lenteur dans le traitement du dossier.

