Plus de 38 millions d'euros de la BAD à la Tunisie

26 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé deux prêts en faveur de la Tunisie ďun montant total de 38,626 millions d'euros, indique un communiqué de la BAD.

Ces prêts sont destinés à financer le projet de valorisation des périmètres irrigués et le développement des chaînes de valeur agricoles en Tunisie, précise le communiqué.

Ce projet contribuera à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations rurales vivant dans des zones parmi les moins favorisées de la Tunisie.

Le projet cible 14 délégations du centre-ouest du pays rattachées aux gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

Le projet, dont l'exécution s'étale de mars 2018 à décembre 2022, vise la valorisation et la réhabilitation de 9.000 hectares nets de périmètres irrigués des zones rurales ciblées, l’aménagement de 32 km de pistes rurales, le développement des chaînes de valeur agricoles, la valorisation et la commercialisation des produits ainsi que le développement des activités génératrices de revenus et d’emplois.

