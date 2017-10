Ouverture à Tunis de la 31ème conférence arabe des chefs de services chargés de la lutte contre les stupéfiants

26 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 26 octobre (Infosplusgabon) - La 31ème conférence arabe des chefs de services chargés de la lutte contre les stupéfiants s'est ouverte mercredi à Tunis.

S'exprimant lors de la séance ďouverture, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, a affirmé que la région arabe a enregistré depuis 2011 des mutations importantes, marquées dans certains pays par le règne de l'insécurité, le contrôle déficient des frontières et l'apparition de conflits armés et des foyers de tension.

Il a appelé à renforcer la coopération arabe et internationale pour la lutte contre ces phénomènes.

M. Koman a précisé que les défis liés au crime organisé notamment ceux relatifs au trafic de stupéfiants, au terrorisme et au trafic des migrants ont augmenté, indiquant l'apparition ďun grand mouvement de réfugiés qui a enregistré des milliers de personnes déplacées à la recherche de la sécurité et de la dignité.

Le président de la conférence, Fakher Eddine al-Kassouri, a affirmé que les stupéfiants sont et restent parmi les plus dangereux phénomènes auxquels fait face l'humanité, ce qui fait ďeux les plus importants défis lancés à nos pays qui tentent de lutter par tous les moyens, dans le respect des conventions internationales et des lois nationales.

Compte tenu de l'importance liée aux menaces que représente le crime des stupéfiants qui est par excellence un crime organisé, aucun pays au monde ne peut à lui seul y faire face, a souligné la conférence.

Participent aux travaux de la conférence des représentants des ministères de l'Intérieur des pays arabes et de l'université ''Naif'' des Sciences de la sécurité, du bureau des Nations unies concerné par les stupéfiants et le crime, l'organisation internationale de police et le service de la police européenne.

La conférence qui se tient pendant deux jours se penchera sur plusieurs questions dont les développements sur le plan international en matière de trafic des stupéfiants et les voies pour la lutte contre les produits prohibés.

