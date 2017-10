Salamé informe les membres de l'Autorité constituante des résultats des pourparlers de Tunis

25 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 25 octobre (Infosplusgabon) - L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a présenté mercredi au siège de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), dans la capitale Tripoli, à plusieurs membres de l'Autorité chargée de la rédaction de la Constitution libyenne, les résultats des pourparlers sur le projet de constitution qui ont eu lieu au cours des réunions de délégués libyens en Tunisie.

M. Salamé a également discuté avec ses interlocuteurs des résultats des réunions du Comité mixte de rédaction et de la mise en œuvre du Plan d'action de l'ONU.

Le chef de la Mission des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, s'est réuni mercredi avec plus de 30 membres de la Chambre des représentants au siège de la Mission de l'ONU dans la capitale, Tripoli.

Dans un communiqué, l'UNSMILa précisé que M. Salamé a discuté avec les députés libyens "des résultats des réunions du Comité mixte de rédaction et de la mise en œuvre du Plan d'action des Nations unies".

Le Plan d'action du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye et chef de la MANUL, Ghassan Salamé, comporte trois phases étalées sur une année et devant déboucher sur des élections générales, en passant par la révision de l'Accord politique libyen, la tenue d'une conférence nationale inclusive et l'adoption de la future Constitution.

Le communiqué de la Mission des Nations unies a indiqué que Salamé a rencontré avant la réunion au siège de la Mission des Nations unies les membres de l'équipe chargée d'élaborer une constitution, et qu'ils "les a informés des discussions sur la Constitution au cours des réunions de Tunis".

L'Envoyé de l'ONU a également rencontré "le groupement politique de la région d'al-Jabal (ouest), qui se compose de membres de la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'Etat et a discuté avec eux des résultats des pourparlers de Tunis et la manière de promouvoir le travail unifié des institutions libyennes pour parvenir à une vie décente pour tous les Libyens".

Ghassan Salamé était arrivé mardi matin dans la capitale, Tripoli, et a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du gouvernement d'union nationale, Mohamed Tahar Siala, et le président du Haut Conseil d'Etat, Abdelrahman al-Sweihli.

