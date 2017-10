Signature de huit accords entre la Côte d'Ivoire et la Belgique

25 Octobre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 25 octobre (Infosplusgabon) - La mission économique belge conduite par Son altesse royale, la princesse Astrid, entamée dimanche en Côte d'Ivoire, s'est achevée ce mercredi par la signature de huit accords de coopération.

Le ministre ivoirien de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ally Coulibaly, représentant son homologue des Affaires étrangères, a salué une coopération ancienne et fructueuse avec la Belgique, lors de la cérémonie de signature des accords au palais présidentiel.

Il a relevé que la mission économique belge traduit la volonté de nouer un partenariat exemplaire avec la Côte d'Ivoire.

"Cette visite a été l'occasion pour les deux parties d'afficher leur volonté d'aller encore plus loin dans cette coopération qualifiée déjà d'excellente et d'afficher leur volonté de forger un avenir commun", a soutenu M. Coulibaly.

Le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a noté dans le bilan de la mission économique, la préférence des entreprises belges de participer à la transformation des produits directement en Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao et dans certains autres et leur souhait de travailler ensemble dans la sous-région avec les entreprises ivoiriennes.

M. Reynders a conclu que cette mission est un jalon dans le développement des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire.

Les huit accords portent sur le transport aérien; la lutte contre la pollution; la maintenance et l'ingénierie; l'augmentation des exportations et l'amélioration des échanges commerciaux; le renforcement de la promotion des investissements et le développement d'une coopération réciproque; la prolongation de l'accord-cadre sur l'énergie, les infrastructures et l'environnement; la prolongation de l'accord-cadre sur l'énergie et la construction d'un terminal grutier.

Les importations sont principalement composées de matériel de transport, de machines et d’équipements ainsi que de produits chimiques.

Les produits d’alimentation dominent les importations en provenance de Côte d’Ivoire (79,4 pour cent), suivis par les produits végétaux et minéraux.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOU/GABON 2017

