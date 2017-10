Sierra-Leone : Déclaration publique du patrimoine d'un candidat à la présidence

25 Octobre 2017

Freetown, Sierra Leone, 25 octobre (Infosplusgabon) - Dans un élan personnel de transparence, un candidat à la présidence en Sierra Leone, Mohamed Kamaraimba Mansaray a déclaré publiquement, mercredi, son patrimoine lors d'une conférence de presse et a exprimé l'espoir que les autres candidats en feraient de même.

Mansaray est candidat à la présidentielle de 2018 sous la bannière du parti de l'Alliance démocratique (Alliance Democratic Party, ADP).

Selon ses dires, il dispose d'un patrimoine estimé à plus de 2 millions de dollars américains aussi bien aux Etats-Unis qu'en Sierra Leone. Il s'agit de cinq maisons, de six voitures et de 78.000 dollars américains en liquidités.

C'est le premier candidat à la présidentielle en Sierra Leone à déclarer publiquement son patrimoine personnel.

La commission de lutte contre la corruption du pays se bat, depuis des années, pour obtenir des candidats à des postes électifs, la déclaration de leurs biens. Cependant Mansaray n'est pas un agent de la fonction publique.

Quelques mois auparavant, des organisations de la société civile, à travers le pays, avaient publié un document appelé "Manifeste Citoyen", exigeant que les candidats à la présidence déclarent publiquement leur patrimoine pour inspirer la transparence.

