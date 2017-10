La Cour suprême kényane n'a pas statué sur le recours contre la présidentielle

25 Octobre 2017

Nairobi, Kenya, 25 octobre (Infosplusgabon) - La Cour suprême du Kenya n'a pas statué, ce mercredi, sur le recours déposé par trois électeurs pour le report de l'élection présidentielle de jeudi, faute de quorum.

Le Juge David Maraga, dans un brève déclaration devant la Cour ce mercredi, a indiqué que la vice-Présidente Philomena Mwilu n'a pas pu se présenter car son garde du corps a été blessé par balle mardi et qu'un autre juge était malade et se trouvait à l'étranger pour raison médicale. Un autre magistrat était absent de Nairobi et n'avait pu avoir un vol pour rentrer dans la capitale, tandis que deux autres n'étaient pas en mesure de siéger.

Ce qui voulait dire qu'il n'y avait que deux magistrats disponibles et que d'après la loi, il n'y avait pas de quorum. Cinq magistrats doivent être présents pour former un quorum. Le Juge Maraga a présenté des excuses pour cette situation.

Le Greffe va devoir fixer une nouvelle date pour l'examen de ce recours. Ce qui ne sera pas possible avant l'élection.

La Commission électorale kényane (Iebc) a par ailleurs confirmé la tenue du scrutin controversé ce jeudi malgré une annonce de l'opposition indiquant qu'une Haute Cour avait jugé plus tôt dans la journée que la procédure de nomination des responsables électoraux dans les circonscriptions était illégale.

" La nomination des responsables électoraux et de leurs adjoint n'a pas été annulée. Elle est toujours valable", a twitté l'Iebc.

La Cour suprême du Kenya avait reconnu comme une urgence le recours demandant le report de l'élection présidentielle de jeudi et accepté de l'examiner ce mercredi.

Ce recours de trois électeurs déposé à la Cour suprême par l'avocat Haron Ndubi demandait un délai de 90 jours pour l'organisation de l'élection présidentielle.

Le Juge Maraga a reconnu le caractère urgent de ce recours et demandé aux plaignants de soumettre leurs observations par écrit tôt ce mercredi matin.

La National Super Alliance (Nasa) qui a maintenu sa décision de boycotter l'élection, a également demandé d'être admise comme partie intéressée dans ce dossier.

Le président de la Cour suprême qui est également ministre de la Justice, avait écrit à ses collègues pour leur demander de travailler ce mercredi, après que le ministre de l'Intérieur Fred Matiang, a décrété la journée du mercredi fériée pour permettre aux travailleurs de se rendre dans les divers comptés du pays pour pouvoir voter.

D'après le recours qui demande un report de l'élection, les erreurs et irrégularités commises par l'Iebc depuis l'annulation du scrutin du 08 août le 1er septembre ont été trop nombreuses.

Les plaignants ont indiqué que l'Iebc n'a pas publié dans le journal officiel le fichier électoral, ce qu'elle devait faire à une période déterminée qui est depuis lors dépassée.

Plusieurs bureaux de vote, selon les plaignants, n'ont pas affiché à leur entrée la liste des votants comme le stipule la loi.

Les plaignants ont également souligné que le système de transmission des résultats a été modifié et que seulement deux candidats auraient leurs résultats transmis par voie électronique.

Une entreprise française, OT Morpho, aurait demandé un délai jusqu'au 31 octobre pour faire figurer tous les candidats sur le fichier.

Les plaignants ont en outre estimé que l'exclusion de certains candidats était contraire à la loi.

