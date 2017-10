Mali : Lancement en décembre 2017 des activités du troisième opérateur de téléphonie, ATEL

24 Octobre 2017

Bamako, Mali, 24 octobre (Infosplusgabon) - Les activités commerciales du troisième opérateur de téléphonie mobile au Mali, ATEL-Mali vont démarrer en principe en décembre 2017, a-t-on appris, mardi, de bonne source à Bamako.

Les tests d'appel sur le nouveau réseau ATEL ont été effectués, le 16 octobre dernier, en présence du ministre malien de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré qui a visité les installations techniques du réseau et effectué le premier test appel jugé satisfaisant.

ATEL-Mali aura sur son réseau 5 millions d’abonnés en termes de capacité physique installée. Le coût de l’investissement est estimé à environ 100 milliards de F CFA.

Selon le ministère de l'Economie numérique et de la Communication, l’arrivée du troisième opérateur de téléphonie après la SOTELMA-Malitel et Orange-Mali, permettra de réduire le chômage des jeunes à travers la création d'emplois et d’offrir un service de qualité, ainsi que rendre le marché plus attrayant.

Le siège social de ATEL-Mali SA est situé à la zone ACI 2000 à l'ouest de Bamako. La banque partenaire du groupe est la Banque sahélienne pour l'industrie et le commerce (BSIC), la société Huawei Technologies est l'équipementier et partenaire stratégique d’ATEL–Mali dans l’accomplissement de ce projet.

Le Groupe est dirigé par le Burkinabé, Apollinaire Compaoré qui est également président du groupe PLANOR, propriétaire de TELECEL-Faso au Burkina Faso.

ATEL-Mali a eu sa licence depuis 2013, rappelle-t-on.

Pour le ministère malien de l'Economie numérique et de la Communication, l’objectif visé, par l'attribution de cette troisième licence, est d’offrir des services de qualité à des tarifs abordables pour l’ensemble de la population malienne dont le pouvoir d'achat demeure encore faible.

Le gouvernement malien envisage, dans l’optique de maintenir un marché dynamique favorisant l’innovation et une concurrence accrue dans le secteur des télécommunications, de recruter un 4ème opérateur global de téléphonie, selon le communiqué du conseil des ministres du 05 octobre 2017 avec pour objectif de renforcer les investissements dans l’infrastructure de communication et dans la prestation de nouveaux services.

Il s’agit aussi d’améliorer la couverture géographique du territoire national et l’accessibilité des populations aux services de télécommunications, indique-t-on.

