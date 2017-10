Sept millions de livre sterling pour des projets de recherche sur les maladies infectieuses et les épidémies émergentes en Afrique

24 Octobre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 24 octobre (Infosplusgabon) - Des équipes de chercheurs d'Afrique et du Royaume-Uni vont mettre en commun leurs expertises dans le cadre de l'Initiative "Tackling Infections to Benefit Africa, Tiba" dotée d'un montant de sept millions de livre sterling, pour mener des projets de recherche visant à trouver de nouvelles solutions de traitement des maladies infectieuses et des épidémies émergentes sur le continent.

Selon le communiqué, ces chercheurs en provenance de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Ghana, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan, de la Tanzanie et du Zimbabwe avec le soutien des experts en maladies infectieuses et en santé mondiale de l'université d'Edimbourg, au Royaume-Uni vont entreprendre une douzaine de projets de recherche pour élaborer de meilleurs traitements contre le paludisme et la maladie du sommeil et pour préparer une meilleure riposte aux épidémies comme la maladie à virus Ebola.

Ces chercheurs ont pour objectif d'améliorer la santé des populations touchées en renforçant à l'échelle continentale chaque compartiment du système de santé à partir des recherches en laboratoires et des traitements cliniques.

Le directeur adjoint du programme Tiba à l'université d'Edimbourg, le Pr Francisca Mutapi a relevé que le plus important dans ce programme est que l'Afrique va exécuter son propre centre d'intérêt de recherche.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements et les responsables de politiques de santé pour nous assurer que les recommandations issues des recherches soient prises en compte et que les populations africaines puissent tirer avantage de ces découvertes collectives", a ajouté le Pr Mutapi.

Quant au directeur du programme Tiba, le Pr Mark Woolhouse, il a indiqué que ce projet est l'unique opportunité, en tirant profit des expertises fédérées, d'améliorer la manière dont les systèmes sanitaires d'Afrique luttent contre les maladies infectieuses à travers une meilleure compréhension de ce qui marche bien.

Le programme Tiba qui signifie aussi soigner une infection en Swahili, bénéficie de l'appui financier de l'Institut national pour la recherche en santé à travers le Global Challenge Research Fund.

