Cap Vert : Visite, mardi, au Cap-Vert du président du Parlement de Luxembourg

24 Octobre 2017

Praia, Cap-Vert, 24 octobre (Infosplusgabon) - Le président de la Chambre des députés (Parlement) du Luxembourg, Mars Di Bartolomeo, entame, ce mardi, une visite de quatre jours au Cap-Vert, à l’invitation de son homologue capverdien, Jorge Santos.

Cette visite a pour but de renforcer les relations de coopération parlementaire entre les deux pays, a appris Infosplusgabon de source officielle.

Selon le programme de la visite, Mars Di Bartolomeo rencontrera d’abord Jorge Maurício Santos, et se rendra ensuite à Cidade Velha, Patrimoine mondial de l’Humanité et au Centre historique de Praia.

Le mercredi, Mars Di Bartolomeo prononcera un discours au Parlement capverdien lors d’une session de bienvenue.

Accompagné de son homologue capverdien, le président de la Chambre des députés du Luxembourg se rendra aussi aux îles de Sao Vicente, Santo Antao et Sal, où il rencontrera les autorités locales et visitera les projets financés par la coopération luxembourgeoise.

Pendant son séjour à Praia, Mars Di Bartolomeo sera reçu en audience par le Premier ministre, Ulisses Correia e Silva, et par le président de la République, Jorge Carlos Fonseca.

Le Luxembourg, qui abrite une importante communauté d’immigrés capverdiens, est devenu, ces dernières années, un des principaux partenaires de développement du Cap-Vert, pays qui a déjà été visité par plusieurs personnalités luxembourgeoises.

Parmi elles, figurent le Grand-Duc Henri Albert Guillaume et les Premiers ministres, Jean Claude Juncker et Xavier Bettel.

Le ministre luxembourgeois de la Coopération et de l’Action humanitaire, Romain Schneider, a visité l’archipel en juin dernier, pour prendre part à la 17e réunion de la Commission Paritaire entre les deux pays.

Au cours cette visite du ministre luxembourgeois en charge de la coopération, des conventions ont été signées dans le cadre du programme de coopération luxembourgeoise d’un montant de 48 millions d’euros pour la période 2017-2020, ainsi que des protocoles de renforcement des secteurs des énergies renouvelables et de l’eau.

Les principaux domaines de la coopération luxembourgeoise avec le Cap-Vert, inscrits dans ledit programme concernent l’emploi et l’employabilité (32 millions d’euros), l’eau et l’assainissement (12,3 millions) et les énergies renouvelables (4,5 millions).

FIN/INFOSPLUSGABON/OLP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon