France : Signature mercredi à Paris de quatre lettres d’intentions entre la France et l'Egypte

24 Octobre 2017

Paris, France, 24 octobre (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, qui séjourne, depuis lundi, dans le cadre d'une visite officielle en France, assistera, mercredi, à la signature de quatre lettres d’intentions au ministère français de l’Economie à Paris, a appris, mardi, Infosplusgabon de source officielle.

Le président Al-Sissi, qui sera accompagné par les ministres égyptiens des Affaires étrangères, du Commerce et de l’Industrie, des Finances, de la Planification et de la Réforme administrative, et des Transports, sera reçu par Bruno Le Maire, ministre français de l’Economie et des Finances, à Bercy.

A l’issue d’un entretien bilatéral, le président et le ministre rencontreront une vingtaine de dirigeants d’entreprises françaises présentes en Egypte ou qui projettent de s’y installer ou encore d’y exporter et des projets d’investissements seront évoqués, notamment dans les domaines de l’énergie, des télécommunications, des transports et de la vie durable.

Quatre lettres d’intentions seront signées à l’issue de cette rencontre, a indiqué le ministère français de l’Economie : une dans le domaine de la restauration mobile pour promouvoir l’entreprenariat des jeunes égyptiens, une pour le financement d’une étude sur le transport urbain pour la ville de Mansoura, une entre la SNCF et l’autorité ferroviaire égyptienne (ENR) et enfin une entre RATP Dev et l’autorité nationale des tunnels devant déboucher sur un contrat pour opérer une ligne du métro du Caire.

Au cours de cette visite à Bercy, le ministre français en charge de l’Economie réitérera son soutien aux réformes économiques engagées par le président Al-Sissi, depuis 2 ans, dans son pays.

