Salamé à Tripoli pour informer les responsables des résultats du deuxième round des pourparlers

Tripoli, Libye, 24 octobre (Infosplusgabon) - L’envoyé de l’Onu en Libye, Ghassane Salamé, est arrivé, mardi à Tripoli en provenance de Tunis où a pris fin samedi le second round des pourparlers inter libyens sur l’amendement de l’Accord politique, pour informer les responsables libyens des résultats des négociations de Tunis.

Dans une déclaration aux médias à son arrivée à Tripoli, l’envoyé de l'Onu en Libye, Ghassan Salamé, a indiqué que les délégations du haut Conseil d’Etat et de la Chambre des représentants (Parlement) ont estimé qu’il est de leur devoir de consulter les deux chambres à la fois à Tobrouk et Tripoli avant de « nous revenir avec une réponse positive ou négative, sur les points de discorde ».

Il a ajouté, en marge des nombreuses réunions tenue à Tripoli, que « les pourparlers de Tunisie n’ont jamais été un dialogue, et je ne les ai pas appelés ainsi, car le dialogue a ses conditions, qui est d'établir un programme de travail, et vous devez choisir vos propres alliés débatteurs pour être des représentants des différentes composantes du peuple libyen».

Il a ajouté que « ce qui se faisait en Tunisie est la mise en place d'un Comité de rédaction conjointe des deux chambres, Haut Conseil d’Etat et Chambre des représentants, en vue de parvenir à une formulation conjointe d'amendements avant l'approbation par le Parlement».

L'envoyé de l'Onu en Libye s’est félicité que pour la première fois après des années de conflit, il a réussi à créer un comité mixte conformément à l'Accord, ce qui est un bon précédent pour l'avenir, parce qu'il y a plusieurs points d'accord politique qui nécessitent clairement des consultations.

Le Plan d'action du représentant spécial du secrétaire général de l'Onu en Libye et chef de la Manul, Ghassan Salamé, comporte trois phases étalées sur une année et devant déboucher sur des élections générales en passant par la révision de l'Accord politique libyen, la tenue d'une conférence nationale inclusive et l'adoption de la future Constitution.

