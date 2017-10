Le Togolais Francis Koné reçoit un prix de la FIFA pour un geste salvateur

24 Octobre 2017

Londres, Royaume-Uni, 24 octobre (Infosplusgabon) - L'attaquant togolais Francis Koné a reçu un prix de la FIFA pour son geste salvateur lors d'un match du championnat tchèque.

L'organe de presse de la FIFA a rapporté que Koné, un attaquant du FC Zbrojovka Brno, a reçu le prix du Fair Play au cours de la cérémonie des FIFA Awards lundi soir à Londres.

Koné a sauvé la vie du gardien de but Martin Berkovec au mois de février, empêchant ce dernier d'avaler sa langue suite à un télescopage avec un de ses co-équipiers du Bohemians 1905, Daniel Krch.

Il a utilisé ses doigts pour tirer la langue de Berkovec et l'empêcher de s'étouffer après que le joueur s'est retrouvé au sol, inconscient.

Berkovec a, par la suite, écrit sur Facebook": "Je voudrais remercier Francis Koné pour son intervention et pour m'avoir sauvé ... Je suis heureux de son aide et le remercie encore !!!"

"Je ne pouvais pas regarder quelqu'un s'étouffer sans rien faire", a déclaré Koné à Fifa.com

Il a raconté avoir déjà vécu cette situation à trois reprises.

L'international togolais né en Côte d'Ivoire a été le seul Africain primé lors de cette cérémonie.

Oscarine Masuluke, un gardien de but du Baroka FC en Afrique du Sud, a raté le prix Puskas du plus beau but au profit du joueur d'Arsenal, Olivier Giroud.

Giroud a obtenu un peu plus de 36% des 790.000 votes pour ce prix.

Tandis que le but spectaculaire de Masuluke a été classé deuxième avec 27,48% des votes.

