Cristiano Ronaldo, récipiendaire du 5ème prix du joueur masculin de l'année

24 Octobre 2017

Londres, Royaume-Uni, 24 octobre (Infosplusgabon) - Le Portugais Cristiano Ronaldo, qui n'est pas satisfait de son cinquième titre de meilleur joueur masculin de l'année, déclare qu'il a les yeux rivés sur une "chanceuse septième" pièce d'argenterie de la FIFA, indiquant que le numéro 7 est son numéro de chance.

Le Real Madrid de Ronaldo, qui a remporté à la fois la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière, a dominé les trophées du meilleur du football de la FIFA 2017 lors d'une cérémonie étoilée lundi à Londres.

L'as portugais a marqué 44 buts en seulement 48 matches pour le club et le pays cette année, dont deux lors d'une victoire finale de 4-1 contre la Juventus à Cardiff le 3 juin.

Ronaldo a été victime de la concurrence du rival de Barcelone, Lionel Messi, et de la star du Paris Saint-Germain, Neymar, le joueur le plus cher du monde. Mais, typique d'un joueur qui a connu un énorme succès à Manchester United et au Real de Madrid, Ronaldo n'était pas satisfait.

"Je veux sept. Cinq est bon mais sept est mon chiffre chanceux alors sept sera génial".

Le patron du Real, Zinedine Zidane, a remporté le prix du manager de l'année correspondant, avec les géants espagnols fournissant cinq joueurs dans l'équipe type de la FIFPro de l'année.

Ronaldo a remporté le premier titre de meilleur joueur masculin de l'année de la FIFA de l'année dernière à la suite de la fin d'une fusion de six ans entre l'honneur de la FIFA et le Ballon d'Or de France Football.

Le joueur de 32 ans a déjà remporté le titre de Joueur mondial de l'année de la FIFA, précurseur du trophée du meilleur prix FIFA, en 2008. Il a remporté les deux derniers trophées masculins de la FIFA ainsi que trois des quatre derniers Ballons d'Or.

"Merci beaucoup d'avoir voté pour moi", a déclaré Ronaldo après avoir reçu son trophée de l'Argentin Diego Maradona et du Brésilien Ronaldo au London Palladium.

Zidane a devancé Antonio Conte de Chelsea et Massimiliano Allegri de la Juventus pour être sacré entraîneur de l'année après être devenu le premier homme à contrôler une défense réussie de la Coupe d'Europe en Ligue des Champions.

"Je tiens à remercier tous les joueurs d'avoir rendu cela possible", a déclaré Zidane. "C'est un prix très spécial".

La Juventus et le gardien de but italien Gianluigi Buffon ont remporté la troisième place pour le titre de gardien de but devant Keylor Navas du Real et Manuel Neuer du Bayern Munich.

Buffon, qui est capitaine à la fois de la sélection nationale italienne et de la Juventus, a déclaré que c'était "un grand honneur d'avoir reçu ce prix à mon âge".

A l'âge de 39 ans, "Gigi" est un vétéran du football mondial. Ce mois-ci, il fête 20 ans en sélection pour son pays.

Il mène l'Italie dans sa campagne de Coupe du Monde 2018, mais a déclaré qu'il était "à 99,9% certain" que ce sera son dernier tournoi à domicile ou à l'étranger.

"Je vais avoir une saison finale, intense, riche en grands moments, et ensuite il sera temps de dire que ça suffit", a ajouté Buffon.

Lundi a également vu le Puskas Award pour le meilleur but de 2017 aller à Olivier Giroud d'Arsenal.

L'attaquant de France a reçu le prix nommé en l'honneur du grand Ferenc Puskas de Hongrie pour un spectaculaire "coup de pied de scorpion" contre Crystal Palace en janvier.

