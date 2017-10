La famine peut être un crime de guerre et devrait être poursuivie selon une experte des droits de l'homme de l'ONU

24 Octobre 2017

New York, Etats-Unis, 24 octobre (Infosplusgabon) - La famine peut constituer un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, a déclaré lundi une experte indépendante des Nations unies, notant que plus de civils meurent de faim et de maladies liées aux conflits qu'au combat directe.

"Si la famine vient d'une action délibérée de l'Etat ou d'autres acteurs utilisant la nourriture comme arme de guerre, c'est un crime international", a déclaré Hilal Elver, rapporteure spéciale des Nations unies sur le droit à l'alimentation.

L'experte s'est adressée aux médias après avoir présenté son rapport au Comité de l'Assemblée générale sur les questions sociales, humanitaires et culturelles, également connue sous le nom de la Troisième Commission, où elle estime que 70 millions de personnes dans 45 pays ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.

Ces pays comprennent le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie et le Yémen, où près de 20 millions de personnes souffrent de la faim ou risquent de mourir de faim à la suite d'un conflit d'origine humaine.

Mme Elver a déclaré dans un communiqué de presse que les Etats et les autres parties impliquées dans les conflits doivent reconnaître leur propre devoir d'agir et, par-dessus tout, éviter d'utiliser la faim comme arme de guerre.

Le droit à l'alimentation est un droit humain inconditionnel et un droit légal pour tous, pas une option discrétionnaire, a-t-elle ajouté.

"Il est crucial que la communauté internationale comprenne que c'est un crime international de bloquer intentionnellement l'accès à la nourriture, l'aide alimentaire et de détruire la production de nourriture".

Elle a noté que les cas les plus graves de famine provoquée par l'homme pourraient être référés à la Cour pénale internationale (CPI), mais a déclaré lors de la conférence de presse que cela n'a jamais été le cas.

L'experte indépendante a exhorté les gouvernements à se concentrer sur les processus de paix et les politiques à long terme qui rompent le cycle des famines récurrentes.

Des rapporteurs spéciaux des Nations unies et des experts indépendants sont nommés par le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, pour examiner et rendre compte d'un thème spécifique des droits de l'homme ou de la situation d'un pays.

Les postes sont honorifiques et les experts ne sont pas des fonctionnaires des Nations unies et ne sont pas payés pour leur travail.

Les rapporteurs spéciaux de l'ONU sont à New York cette semaine pour présenter leurs rapports à l'Assemblée générale.

