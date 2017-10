La MONUSCO appelle à la libération immédiate des activistes de l'opposition en RD Congo

24 Octobre 2017

Kinshasa, RD Congo, 24 octobre (Infosplusgabon) - La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a condamné l'arrestation de plusieurs membres d'un parti d'opposition à Lubumbashi, dans la province du Haut Katanga, par les forces de sécurité et de défense congolaises.

Selon un communiqué de la MONUSCO, les membres du Rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo acquises au changement étaient en train d'assister dimanche dernier à une réunion privée au niveau du siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), lorsqu'ils ont été arrêtés.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RDC et chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidkou, a exhorté les autorités congolaises à libérer "immédiatement" les personnes arrêtées "arbitrairement".

"Je voudrais également rappeler aux autorités congolaises leurs obligations de respecter les libertés fondamentales et les droits civils et politiques de toutes les personnes, conformément à la Constitution et aux obligations internationales de la RDC", a-t-il ajouté.

La MONUSCO se dit profondément préoccupée par les actes d'intimidation contre les membres de l'opposition, y compris deux incidents ayant impliqué l'usage d'armes à feu contre les domiciles à Kinshasa de membres d'opposition, en l'occurrence, Joseph Olengankoy et Alphonse Ntumba Luaba.

Le communiqué rappelle en outre la responsabilité première des autorités congolaises qui est d'assurer la protection de tous les citoyens dans toutes les circonstances, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter la lumière sur ces incidents.

