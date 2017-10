Arrivée en Tunisie de 40 migrants clandestins tunisiens rapatriés par l'Italie

24 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 24 octobre (Infosplusgabon) - Un nouveau groupe de 40 migrants clandestins tunisiens rapatriés par l'Italie est arrivé lundi par vol spécial à l'aéroport international ďEl Enfidha, à 100 km au sud de Tunis, a annoncé mardi une source sécuritaire tunisienne.

Parmi ces migrants, quatre qui étaient recherchés par la justice, ont été retenus par les autorités, a précisé la même source.

Les autorités italiennes avaient rapatrié la semaine dernière 80 personnes, toutes de nationalité tunisienne, rappelle-t-on.

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a affirmé suivre avec une profonde inquiétude les rapatriements forcés des migrants clandestins tunisiens opérés par les autorités italiennes.

Dans un communiqué publié le 21 octobre dernier, le Forum avait dénoncé les rapatriements forcés ''non justifiés'' exécutés actuellement par les autorités italiennes et qui violent toutes les conventions et documents internationaux.

Ces pratiques prouvent ''la vision des pays européens de la coopération avec les pays du Sud et leurs politiques de migration injuste qui se base essentiellement sur des opérations de rapatriement et de pression pour obtenir la coopération des pays partenaires dans la lutte contre ''la migration clandestine''.

Pour le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le rapatriement des migrants viole de façon flagrante la convention des Nations unies de 1951 et son protocole révisé de 1967, notamment en son article 33, qui stipule la nécessité de respecter une série de conditions pour pouvoir rapatrier des étrangers.

Le Forum a demandé aux autorités tunisiennes de reconsidérer les accords bilatéraux relatifs à la migration clandestine signés avec le gouvernement italien.

Il a également dénoncé les conditions inhumaines dans lesquelles les migrants clandestins tunisiens sont accueillis dans les centres d'accueil italiens, condamnant vigoureusement les politiques inhumaines de l'Union européenne qui s'inscrivent dans une approche sécuritaire pour des questions de migration et qui poussent l'Europe à davantage s'enfermer sur elle-même, au détriment des droits de l'homme et du respect des conventions internationales relatives aux droits des migrants.

