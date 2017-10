La princesse Astrid de Belgique en visite mercredi au siège de la BAD

24 Octobre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 24 octobre (Infosplusgabon) - La Princesse Astrid de Belgique, accompagnée d'une délégation de haut niveau composée de représentants des gouvernements fédéraux et régionaux et de chefs d'entreprises, effectuera mercredi une visite de travail à la Banque africaine de développement (BAD).

Le directeur exécutif de la BAD en Belgique, Dominique Lebastard, le secrétaire général de la BAD, Vincent Nmehielle, le vice-président du secteur privé et des infrastructures, Pierre Guislain et Charles Boamah, premier vice-président de la BAD recevront la princesse et sa délégation au siège de la Banque dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

Le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, le secrétaire d'Etat fédéral au Commerce extérieur, Pieter De Crem, et la sœur du roi Philippe de Belgique tiendront une séance de travail au cours de laquelle, des présentations techniques seront faites par le Directeur général de la BAD pour l'Afrique de l'Ouest, Janvier Litse.

Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne à Abidjan, et Philippe Brown, chef du bureau de la Banque européenne d'investissement (BEI) à Dakar (Sénégal), participeront également à la session.

Des interventions seront également faites par Pierre Laporte, Directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Cassandra Colbert, Représentante régionale de la Société financière internationale (SFI) et Luuk Zonneveld, Directeur général de la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO).

Les dirigeants de plus de 100 entreprises belges sont en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission économique belge.

