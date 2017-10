Trois multinationales renforcent le Réseau mondial des Nations unies sur l’inclusion des handicaps

24 Octobre 2017

Genève, Suisse, 24 octobre (Infosplusgabon) - Trois sociétés multinationales - Capgemini, Legrand et le Groupe Savola - sont devenues lundi les derniers membres du Réseau des Nations unies qui promeut l'égalité des chances pour les personnes portant des handicaps dans leur lieu de travail, annonce un communiqué de l'ONU.

"Les personnes vivant avec un handicap constituent près de 15 pour cent de la population mondiale", a indiqué le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, lors de la réunion annuelle tenue à Genève par le réseau mondial ''Entreprise et Handicaps''.

"En tentant d’atteindre l’égalité entière en droits et dans la participation dans la société pour toutes les femmes et tous les hommes portant un handicap, nous nous félicitons de mettre en place et de consolider le Réseau mondial entreprise et handicap", a-t-il ajouté.

Le réseau sert de plate forme aux entreprises pour un soutien convivial en faveur de l’inclusion des politiques et de pratiques, avec l’objectif de promouvoir le recrutement et le maintien des personnes dans le secteur privé y compris dans les pays en développement.

Les participants à la réunion ont abordé l’étude de cas sur l’accessibilité numérique et comment accroître l’accessibilité pour les employés et les clients vivant avec un handicap.

La réunion a, en outre, mis en exergue les bonnes pratiques commerciales en matière de publicité qui est inclusive et contribue à donner une image positive des personnes vivant avec un handicap.

La réunion a également mis en exergue des voies permettant aux sociétés de préparer leur avenir en comblant les lacunes internes dans leurs compétences, en exploitant le potentiel professionnel des personnes portant un handicap.

Les représentants de Capgemini, Legrand et du Groupe Savola ont aussi partagé leurs succès et leurs problèmes avec les autres défenseurs des personnes vivant avec un handicap dans le monde des affaires, en mettant en pratique les principes du réseau.

