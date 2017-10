Ecobank (Togo) et Saph (Côte d’Ivoire), titres les plus actifs à la Bourse d'Abidjan

24 Octobre 2017

Abidjan, Côte d’Ivoire, 24 octobre (Infosplusgabon) - La Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan (BRVM) a clôturé sa séance de lundi en baisse par rapport à la séance précédente, avec l’indice BRVM 10 qui est passé de 209,54 à 209 points, soit un repli de 0,26 pc, alors que l’indice BRVM Composite, pour sa part, a cédé 0,58 pc à 231,11 points contre 232,46 points précédemment.

La valeur des transactions s’est établie à 530,36 millions de francs CFA contre 650,56 millions de francs CFA vendredi dernier.

Par ailleurs, la capitalisation boursière du marché des actions s’est chiffrée à 6.028,98 milliards de francs CFA, tandis que celle du marché obligataire s’est élevée à 2.898,14 milliards de francs CFA.

Ecobank Transnational Incorporated (Togo) demeure le titre le plus actif en volume avec 111.524 actions échangées, alors que le titre le plus actif en valeur est Saph (Côte d’Ivoire) avec 262,35 millions de francs CFA de transactions. Titres les plus actifs:

Titres Volume Valeur en CFA

Ecobank (Togo) 111.524 2.110.056

Saph (Côte d’Ivoire) 84.440 262.353.300

Onatel (Burkina Faso) 7.454 53.670.310

Sonatel (Sénégal) 5.160 119.064.660

Cie (Côte d’Ivoire) 1.168 3.496.840

