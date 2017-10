L’UE, l’Allemagne, la France, les Etats-Unis et l’ONU pour un "dialogue apaisé" au Togo

24 Octobre 2017

Lomé, Togo, 24 octobre (Infosplusgabon) - L’Union européenne, l’Allemagne, la France, les Etats-Unis et le système des Nations unies appellent les forces politiques du Togo au dialogue dans un communiqué conjoint.

Les signataires du communiqué, qui affirment suivre "avec préoccupation" la situation politique au Togo, déplorent les "actes de violence, de provocation et d'intimidation de ces derniers jours et les pertes humaines".

Aussi, appellent-t-ils les acteurs politiques à "engager rapidement un dialogue apaisé, sincère et constructif, seule voie pour sortir le pays de la crise actuelle".

Les signataires n’ont pas pris position et n’ont pas non plus proposé leur médiation, mais affirment "suivre la situation politique du Togo".

Depuis le mois d'août dernier, le Togo traverse une situation de crise née de la non mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles depuis 2006, suite à l’Accord politique global (APG) et malgré les interpellations de l’opposition à travers des manifestations publiques.

Une dizaine de personnes y ont perdu la vie et le pays est au bord de l’explosion sur le sujet.

