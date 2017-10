Première phase du Plan d'action de Ghassan Salamé, évaluation mitigée des Libyens

24 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 24 octobre (Infosplusgabon) - Le second round des pourparlers inter-libyens relatifs à l'amendement de l'Accord politique libyen, sous les auspices du Chef de la Mission des Nations unies en Libye (MANUL) , Ghassan Salamé, s'est conclu samedi à Tunis sur des progrès jugés "satisfaisants", en dépit des points de divergence qui persistent, donnant un sentiment mitigé sur l'action de l’Émissaire onusien et sa capacité à surmonter les obstacles qui surviennent au cours du processus de négociation.

On rappelle que le Plan d'action du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye et chef de la MANUL, Ghassan Salamé, comporte trois phases étalées sur une année et devant déboucher sur des élections générales en passant par la révision de l'Accord politique libyen, la tenue d'une conférence nationale inclusive et l'adoption de la future Constitution.

Samedi soir, l’Émissaire de l'ONU a annoncé que les préparatifs pour la conférence nationale allaient bon train et qu'elle sera tenue prochainement afin d'associer toutes les parties libyennes à la recherche d'un consensus global.

Mais, l'apparition de divergences entre les protagonistes des pourparlers à Tunis et la lenteur des progrès réalisés par rapport à l'urgence d'une solution à un conflit qui n'a fait que trop s'enliser, ont été diversement interprétées par les Libyens.

Certains ont estimé qu'il s'agit d'un "échec patent" du nouvel Émissaire des Nations unies qui marche sur les traces de ses prédécesseurs, sur une voie qui conduira inéluctablement à une impasse.

Analyste politique, Ali Moujahid affirme ne pas être "optimiste de voir une quelconque réussite des bons offices des Nations unies via Dr. Ghassan Salamé, envoyé en Libye empruntant la voie de la perdition et la destruction parce que tout simplement, c'est la même politique adoptée par l'ancien Émissaire, loin de la clé de la porte de la solution incarnée par le désarmement de ces forces hors-la-loi qui ont, toutes, commis des crimes contre les Libyens et versé leur sang, détruit leur stabilité et pillé leurs richesses, et de traduire leurs responsables devant la justice nationale ainsi que leurs financiers de l'étranger devant la Cour pénale internationale".

Dans un post sur sa page Facebook, l'analyste politique libyen estime que "les Nations unies devraient, après la nomination de cinq ou six envoyés, des centaines de réunions ainsi que des millions de dollars qui sont allés dans les chambres d'hôtel et tous les types de cuisine, prendre conscience de la nécessité de changer les processus de recherche d'une solution à la crise libyenne, y compris en dépouillant les forces du mal de leurs armes et en utilisant la force contre les obstructionnistes, d'autant plus que la Libye est toujours sous le chapitre 7 (de la charte des Nations unies qui permet l'usage de la force), mis en sourdine. L'ONU devrait agir contre le sang des civils innocents versé chaque jour et cesser de traiter avec les diseurs de bonne aventure".

Pour lui, "le cas libyen n'est pas exceptionnel et n'a pas besoin d'analystes, ni de stratèges ni de voyantes ou ensorceleurs ni de politiciens (...) qui manient les cauris et lisent les horoscopes, mais d'une force nationale sur le terrain bénéficiant du soutien de tous les Libyens pour désarmer les civils, les milices et autres groupes armés de différents milieux et d'arrêter les mains de ceux qui s'immiscent dans les affaires libyennes depuis l'étranger en versant l'huile sur le feu pour servir les intérêts de leurs pays au détriment du sang des Libyens".

Selon lui, "les réunis en Tunisie aujourd'hui autour de M. Salamé, ceux qui se pavanent dans les hôtels à proximité diffusant les toxines et obstruant les solutions, sont tous, sans exception, positionnés derrière des armes, soit par le truchement d'une tribu, d'une région, d'une milice, d'un groupe séparatiste, ethnique ou idéologique, notamment les armes qui œuvrent pour le retour de la dictature de l'armée sous quelque appellation que ce soit".

Toutefois, cette position de l'analyste Ali Moujahid, bien qu'elle reflète une réalité indéniable sur le terrain que l'histoire du processus supervisé par l'ONU confirme, elle apparaît pour certains libyens comme "extrême" pouvant conduire à un vide.

Pour Salah Chteiwi, cadre dans une administration publique à Tripoli, "on ne peut pas faire table rase de tout le monde, au risque de se retrouver dans le néant et ne pas trouver d'interlocuteurs valables avec lesquels il faut composer pour construire la paix".

Il estime que "ce genre de problème se rencontre dans tous les pays post-conflit qui ont été obligés dans une première phase de composer avec des sanguinaires qui ont participé dans des massacres et commis des crimes horribles afin de construire la paix avant d'atteindre la stabilité du pays".

Le fonctionnaire cite l'exemple du Liban, de la Bosnie du Liberia, de la Sierra Leone, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, qui ont été témoins de conflits meurtriers, mais ont été obligés de composer avec certains bourreaux afin de préserver l'unité du pays et de panser les plaies.

Il est rejoint par Muftah Fitouri, universitaire libyen, qui affirme que "le cas libyen est particulier en raison de l'homogénéité de sa population dépourvu de problème de confession ou raciaux", soulignant que "tout uni les Libyens mais ce sont les ingérences extérieures qui font monter les libyens les uns contre les autres".

M. Fitouri souligne, par ailleurs, sa satisfaction à l'égard de l'action de l’Émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, affirmant qu'"il a réussi à surmonter sans encombre les problèmes qui ont surgi dernièrement avec la suspension de la participation du groupe de dialogue du Parlement en le ramenant à la table des négociations".

"Le fait que les pourparlers de Tunis se soient poursuivis montre les talents de négociateur de Salamé qui pourra réussir à mener à terme son Plan d'action s'il persiste dans cette voie en procédant étape par étape", estime-t-il.

D'ailleurs, l'analyste Ali Moujahid semble avoir tempéré son jugement en soulignant dans un autre post sur sa page Facebook, la nécessité pour M. Slamé de sensibiliser les protagonistes libyens en discussion à Tunis, sur l'urgence de prendre conscience des souffrances des Libyens et de prendre leurs responsabilités. Une manière de croire quelque part en la possibilité de la réussite de ces pourparlers.

"En tant que citoyen libyen, je propose à M. Ghassan Salamé (....) de mettre un décor en fond de la salle où se rencontrent les interlocuteurs des deux chambres du Parlement et de Conseil d'Etat pour amender l'Accord politique libyen signé à Skhirat, au Maroc, en décembre 2015, les photos des files d'attente des Libyens devant les banques, l'état d'une école libyenne, de l'un des hôpitaux libyens, des images de tambours de guerre à travers les armes militaires à Benghazi, les armes des milices à Tripoli, les images de la destruction à Syrte et de la misère dans le sud, afin qu'ils aient honte, ou même qu'ils portent leurs croix et quittent", ajoute-t-il.

C'est dire l'urgence de trouver une solution rapide après plus de six ans de chaos et de souffrances des Libyens qui en ont marre de subir les affres d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Ce à quoi les Libyens ont adhéré, c'est la lutte pour la démocratie, la liberté, la dignité et la répartition équitables des énormes ressources du pays, les slogans qui ont motivé le soulèvement en 2011.

Au lieu de cela, ils sont pris en otage par les intérêts égoïstes d'une frange de la population qui fait fi du bien de la communauté.

FIN/INFOSPLUSGABON/ILO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon