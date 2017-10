RD Congo : arrivée à Lubumbashi du président du Rassemblement de l’opposition politique

24 Octobre 2017

Kinshasa, Rd Congo, 24 octobre (Infosplusgabon) - Le président du Rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo (RDC) acquises au changement (Rassop), Félix Tshisekedi, est arrivé lundi après-midi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga (Sud-est de la RDC), dans le cadre d’une tournée de sensibilisation de la base pour l’alternance au sommet de l’Etat, selon des sources locales.

Selon ces sources, Tshisekedi a été escorté par la police sans qu’il ait eu le temps de se confier à la presse, ses partisans ayant été dispersés. Le long de son parcours, des dispositifs policiers ont été déployés dans tous les points chauds de la ville.

Initialement prévue samedi, cette visite a été reportée pour ce lundi, les autorités provinciales ayant interdit toute manifestation politique sur toute l’étendue de la province du Haut-Katanga.

M. Abraham Luakabuanga, secrétaire national adjoint et porte-parole de Félix Tshisekedi, avait déclaré à la presse que des policiers associés aux éléments de la Garde Républicaine avaient mis dimanche sous scellés la permanence de l’Union pour la Démocratie et le progrès social (Udps) dans la commune de Kampemba, après avoir saisi des affiches, drapeaux et t. shirts apprêtés par les cadres et combattants de ce parti en prévision de l’arrivée de Tshisekedi.

Ils avaient également procédé à l’arrestation de plusieurs combattants qui s’affairaient aux préparatifs d’accueil de leur leader, au motif qu’ils ont, selon l’autorité urbaine, « tenu des propos injurieux à l’endroit du Chef de l’Etat ».

Le communiqué du maire de la ville de Lubumbashi, publié samedi, interdit toute caravane motorisée, le déploiement des calicots, l’usage des sifflets et autres instruments sonores, ainsi que le meeting prévu par le président du Rassop.

La tournée de Tshisekedi a pour but de sensibiliser la base du Rassemblement aux actions de résistance à un second « glissement » de calendrier électoral et de soutien à l’opposition d’une transition sans le Chef de l’Etat, Joseph Kabila, et sans Corneil Naanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

FIN/INFOSPLUSGABON/ILO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon