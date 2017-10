Kenya : Rencontre entre le président Kenyatta et le président de la Commission électorale pour sauver le prochain scrutin

23 Octobre 2017

Nairobi, Kenya, 23 octobre (Infosplusgabon) - Le président de la Commission électorale nationale kényane (IEBC), Wafula Chebukati, dans ses dernières tentatives pour sauver le prochain scrutin présidentiel du 26 octobre prochain, a rencontré le président kényan, Uhuru Kenyatta, à Nairobi ce lundi, à quelques jours de la prochaine élection présidentielle.

Selon le service en charge de la communication présidentielle kényane (PSCU), le président Kenyatta, au cours de son entretien avec le président de la Commission, n'a formulé aucune demande, ni conditions pour la tenue du prochain scrutin.

Cette rencontre entre les deux hommes intervient au lendemain d'une autre réunion similaire qui avait eu lieu entre le président de la Commission et le chef de file de l'opposition kényane, Raila Odinga, à l'issue de laquelle, le candidat de la NASA a promis de reconsidérer sa décision de se retirer du nouveau scrutin.

Dans un communiqué publié, le service en charge de la communication de la présidence kényane, PSCU, a indiqué que le président Kenyatta s'est entretenu avec le président de la Commission électorale, Chebukati, sur le prochain scrutin du 26 octobre.

"Le président Kenyatta a déclaré qu'il est prêt pour le nouveau scrutin et n'a aucune exigence envers l'IEBC, sauf l'accomplissement de son obligation professionnelle de conduire un nouveau scrutin le 26 octobre comme l'a ordonné la Cour suprême", indique le communiqué.

Le président de la Commission électorale kényane, signale-t-on, a été reçu par le président Kenyatta au Palais de la présidence, à Harambee House, en présence du vice-président, William Ruto.

"Nous avons précisé à qui de droit que nous n'avons ni exigence, ni conditions, sur le nouveau scrutin. Nous avons mis à la disposition de la Commission les fonds requis pour l'organisation du scrutin. Ils (membres de la Commission) devraient donc par conséquent s'atteler à l'accomplissement de leur mandat", a indiqué le président Kenyatta.

La rencontre entre le président de la Commission électorale et le président kényan a eu lieu au moment où des diplomates étrangers ont lancé un appel pour une solution politique à l'impasse électorale.

"Nous insistons seulement pour que les élections soient tenues le 26 octobre après l'annulation du scrutin du 8 août dernier", a ajouté le président Kenyatta.

Pour rappel, la Cour suprême kényane a annulé l'élection présidentielle du 8 août dernier, en raison d'irrégularités et de manque de transparence dans le processus.

Cependant, la principale formation politique de l'opposition, la NASA, exige des modifications dans le mode de transmission des résultats.

M. Odinga s'est par la suite retiré de la course, citant une absence de volonté et de progrès dans la mise en œuvre de certaines réformes visant à rendre plus transparent le système de transmission des résultats.

Parmi les réformes exigées figurent l'impression de nouveaux bulletins de vote à partir d'une imprimerie indépendante et un éventail de fournisseurs pour les principaux moyens électroniques utilisés pour transmettre les résultats du scrutin.

Selon la NASA, les résultats en provenance des centres de vote durant l'élection du 8 août dernier, ne sont pas parvenus aux serveurs de l'IEBC.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon